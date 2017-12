Reclame mincinoase în “Vinerea Neagră”

Nu mai e demult o noutate că, în România, evenimentele pe care oamenii le respectă cu stricteţe sunt cele de împrumut de la europeni sau de peste ocean. Astfel, pe piaţa românească, începând din acest an, a pătruns conceptul american “Black Friday” (Vinerea Neagră - n.r.), potrivit căruia, vineri, magazinele de electronice şi electrocasnice oferă reduceri chiar şi de 60%. Vinerea aceasta nu a făcut excepţie în magazinele de electrocasnice, cele mai bine vândute produse fiind afişate la raft cu reduceri mari de preţuri, spun comercianţii. Dacă în Statele Unite acest concept a devenit un fenomen naţional, nu e de mirare că şi la noi va căpăta valenţe asemănătoare în cel mai scurt timp. Vineri, magazinele de profil au fost luate cu asalt de posibilii cumpărători. Şi în mediul online, reclamele au invadat site-urile cu câteva zile înainte de marea reducere de preţuri. Iar în ziua reducerilor, în doar câteva ore, stocurile au fost epuizate. Prin urmare, consumatorul este “animalul cel mai uşor de dresat”. Este de ajuns să îi spui că produsul beneficiază de o reducere mare de preţ, în contextul unui fenomen american de succes, iar omul naiv cumpără. În acest caz, nu emoţia e cea care îl împinge pe om să facă achiziţia, nici nevoia, ci dorinţa de a încheia o “afacere bună”, dorinţă pe care reclamele o creează.

PREŢURI UMFLATE ŞI APOI REDUSE În patima reclamelor mincinoase a căzut şi Valerică Duţu, un tânăr care a fost aproape de a fi înşelat de unul dintre magazinele Flanco din Constanţa. Reclamele de pe canalele de televiziune, cât şi cele de pe internet, l-au informat pe bărbat că, vineri, magazinul va avea reduceri chiar şi de 50% la produsele electronice şi electrocasnice. “Am fost joi seară în magazin şi am văzut un televizor Samsung, cu diagonala de 81 centimetri, la preţul de 3.149 lei. De la agentul comercial am aflat că, vineri, televizorul se va vinde cu o reducere de 40-50%”, ne-a povestit Duţu. A doua zi, însă, posibilul compărator, în momentul în care s-a dus să achiziţioneze produsul, a avut parte de o surpriză. “Astăzi (vineri – n.r), televizorul se vindea la acelaşi preţ de ieri, însă pe etichetă era afişat preţul de raft de 4.499 lei, căruia i se aplicase o reducere de 30% ajungând, astfel, la vânzare la preţul de 3.149 lei. I-am explicat vânzătorului că şi ieri, televizorul respectiv se vindea la acelaşi preţ, deşi nu avea nicio reducere. Singurul răspuns pe care l-am primit de la şeful de magazin, Cosmin Talabă, a fost: “aşa am primit directive de la Bucureşti”, a povestit Duţu. “Dacă vom primi reclamaţie pe acest subiect, vom efectua control de verificare a preţurilor practicate în ultimele 30 de zile pe produsul respectiv. Dacă se dovedeşte să fi fost aplicată o practică comercială incorectă, amenzile sunt de la 1.000 la 10.000 de lei”, a declarat comisarul şef al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Constanţa, Dionisie Culeţu. Deşi am dorit să aflăm şi părerea „împricinaţilor”, reprezentanţii magazinului Flanco nu au putut fi contactaţi.