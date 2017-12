Record de transplanturi la Fundeni

Institutul Clinic Fundeni a înregistrat un record de transplanturi. În această săptămână s-a ajuns la transplantul de ficat cu numărul 100 în acest an şi 500 în total, a anunţat managerul unităţii, Carmen Orban. Coordonatorul institutului, prof. univ. dr. Irinel Popescu, a spus că transplanturile au fost făcute unei paciente de 59 ani cu ciroză hepatică, în urma unei infecţii cu virusurile B şi D, precum şi unui pacient de 57 de ani cu ciroză hepatică, în urma unei infecţii cu virus C. Ambele transplanturi făcute luni, 21 octombrie, în Centrul de Chirurgie Generală şi Transplant Hepatic „Dan Setlacec“ din Institutul Clinic Fundeni, au decurs normal, a precizat profesorul. El a mai spus că la Institutul Clinic Fundeni au fost operate persoane cu diverse suferinţe grave ale ficatului, de la copii de un an la adulţi de peste 50 de ani. Potrivit chirurgului, necesităţile României în materie de transplant hepatic sunt chiar mai mari.

„Un rol important în atingerea acestui rezultat l-a avut Agenţia Naţională de Transplant, la care s-a adăugat un suport mediatic susţinut, mai ales în prima parte a anului, precum şi introducerea funcţiei de „persoană responsabilă de procesul de donare” în marile spitale ale României. Această reuşită se datorează şi susţinerii acordate de Ministerul Sănătăţii programului de transplant derulat în Institutul Clinic Fundeni şi, nu în ultimul rând, profesionalismului echipei din IC Fundeni”, a spus profesorul Irinel Popescu.