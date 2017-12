Recordurile Guinness din 2013

Să alergi 100 de metri în pantofi cu toc înalt în mai puţin de 15 secunde, să colecţionezi peste 300 de aspiratoare şi să ai o capră care face skateboard pe o distanţă de 36 de metri se numără printre cele mai insolite recorduri incluse în Guinness Book 2013. Visul excentricului James Brown, un britanic de 33 de ani care dorea să intre în Cartea Recordurilor Guinness, a devenit realitate graţie colecţiei sale impresionante de 322 aspiratoare. Ca o ironie a sorţii, acest tânăr, care a primit primul aparat la vârsta de 8 ani, nu este un împătimit al curăţeniei: „Nu-mi place să fac curat”, spune el, pozând cu „un colier” format din furtune de aspiratoare în jurul gâtului. Julia Plecher din Germania s-a remarcat alergând pe distanţa de 100 de metri în 14 secunde şi 531 de miimi, în rochie de seară, dar mai ales purtând pantofi cu toc.

Din categoria animalelor, o capră a reuşit să se menţină cu mult stoicism pe o planşă de skateboard, timp de 25 de secunde, pe distanţa-record de 36 de metri. Un câine de 4 ani, Ozzy, provenit din încrucişarea raselor Border Collie şi Kelpie, şi-a dovedit talentul de echilibrist: a mers pe o coardă lungă de 3,5 metri în 18 secunde şi 22 de sutimi. Doi contorsionişti au intrat şi ei în Guinness Book în acest an - un indian în vârstă de 12 ani, Rohan Kokane, a mers cu patinele cu rotile la o înălţime de la sol de doar 25 centimetri, pe o distanţă de 10 metri. Bărbatul a reuşit această performanţă, în plină deplasare, făcând şpagatul şi cu torsul aplecat în faţă, foarte aproape de sol. O tânără anglo-filipineză, Leilani Franco, înzestrată cu o elasticitate şi o mobilitate ieşite din comun, a reuşit să facă podul şi să meargă astfel, în acea poziţie, continuând să zâmbească, pe o distanţă de 20 de metri, cu viteza-record de zece secunde şi cinci sutimi. Şi vehicule extravagante au intrat în Cartea Recordurilor. Unul dintre ele este cea mai impozantă motocicletă construită vreodată, care are o înălţime de 5,10 metri, o lungime de zece metri şi o greutate de aproximativ cinci tone. De culoare roşie, construită de italianul Fabio Reggiani, ea este de şase ori mai mare decât o motocicletă obişnuită. Este înzestrată cu doar trei viteze şi nu are marşarier.

INVENŢII CIUDATE La categoria ciudăţenii s-au remarcat şi inventatorii, recompensaţi cu premiile Ig Nobel, acordate de Universitatea Harvard celor mai trăznite, ciudate şi inutile descoperiri ştiinţifice, o alternativă amuzantă la adevăratele premii Nobel. Premiile Ig Nobel, aflate la cea de-a 23-a ediţie, sărbătoresc neobişnuitul, onorează imaginaţia şi stimulează interesul oamenilor în ceea ce priveşte ştiinţa, medicina şi tehnologia, potrivit revistei de umor „Annals of Improbable Research”, care sponsorizează aceste trofee împreună cu Harvard-Radcliffe Science Fiction Association şi Harvard-Radcliffe Society of Physics Students.

Premiul Ig Nobel pentru ingineria de siguranţă a revenit americanului Gustano Pizzo, pentru inventarea unui sistem electromecanic de capturare a teroriştilor care deturnează avioane. Sistemul îl aruncă pe terorist printr-o trapă, îl leagă şi îl bagă într-un balot şi apoi îl aruncă din avion printr-o uşă specială, prin care acesta este paraşutat într-o zonă în care va fi arestat de poliţiştii care îl aşteaptă la sol. Echipa de cercetători din Grenoble, coordonată de Laurent Bègue de la Universitatea Pierre Mendès-France, a primit premiul Ig Nobel pe 2013 la categoria psihologie, pentru un studiu care a demonstrat că oamenii, cu cât beau mai mult alcool, cu atât se simt mai frumoşi. Studiul, intitulat „Beauty is in the the eye of the beer holder / Frumuseţea stă în ochii băutorului de bere”, a fost realizat în cooperare cu Universitatea Paris-Descartes, Universitatea Paris-VIII şi Universitatea de Stat din Ohio.

În medicină, premiul Ig Nobel pe 2013 a fost acordat unei echipe chinezo-nipone care a studiat efectele muzicii de operă asupra şoarecilor care au primit un transplant cardiac. Amuzant, dar prea puţin util în viaţa cotidiană, un alt studiu a fost recompensat cu premiul Ig Nobel pentru probabilitate. Potrivit acestui studiu, cu cât o vacă rămâne culcată mai mult timp, cu atât este mai probabil ca ea să se ridice în curând. Autorii studiului, cercetători din Marea Britanie, Olanda şi Canada, au descoperit de asemenea că, dacă o vacă se ridică în picioare, nu este uşor de aflat când se va culca din nou. La categoria biologie şi astronomie, premiul a revenit unei echipe internaţionale, alcătuită din cercetători din Suedia, Africa de Sud, Germania, Australia şi Marea Britanie, care a demonstrat că gândacul de bălegar, atunci când se rătăceşte, îşi regăseşte drumul privind spre cer, spre galaxia noastră, Calea Lactee. În fizică, premiul Ig Nobel pe 2013 a revenit cercetătorilor italieni, francezi, ruşi, elveţieni şi britanici care au arătat că anumite persoane ar fi din punct de vedere fizic capabile să alerge pe suprafaţa unui lac, dacă atât acele persoane, cât şi acea apă s-ar afla pe Lună. Premiul pentru chimie a recompensat o echipă japoneză care a descoperit că procesul care îi face pe oameni să plângă atunci când curăţă ceapă este mult mai complicat decât credeau oamenii de ştiinţă. La categoria arheologie au fost premiaţi americanul Brian Crandall şi canadiano-americanul Peter Stahl, doi cercetători care au analizat felul în care oasele unui şoarece de câmp se dizolvă în sistemul digestiv uman.

Premiul Ig Nobel pe 2013 la categoria sănătate publică a revenit unor cercetători thailandezi, pentru o serie de tehnici medicale de reataşare a penisului după amputarea acestuia, adeseori cauzată de soţii geloase. Cercetătorii asiatici recomandă aceste tehnici cu excepţia cazurilor în care penisurile amputate erau parţial mâncate de raţe. Premiul pentru Pace a revenit unui preşedinte adevărat, cel al statului Belarus, Aleksandr Lukaşenko, care a promulgat o lege ce stipulează faptul că aplauzele în public sunt ilegale. Poliţia Naţională din Belarus a primit şi ea acelaşi premiu, pentru că a arestat un bărbat care avea o singură mână, sub acuzaţia că a aplaudat în public.

În ultimii ani, premiile Ig Nobel au recompensat studii referitoare la impactul muzicii country asupra suicidului, cercetări privind capacităţile spermicide ale băuturilor de tipul cola, despre utilizarea magneţilor pentru a face broaştele să leviteze, precum şi studii referitoare la efectul berii, al usturoiului şi al friştii asupra apetitului lipitorilor şi despre diferenţele dintre salturile puricilor care trăiesc pe câini şi cele ale celor care trăiesc pe pisici. Anul trecut, vedetele galei premiilor Ig Nobel au fost cercetătorii care au construit un dispozitiv care îi reduce la tăcere pe oamenii prea vorbăreţi. Discursurile premianţilor sunt limitate la un minut. Dacă aceştia depăşesc timpul alocat, o tânără în vârstă de opt ani, care îndeplineşte rolul de maestru de ceremonii, se apropie de invitat şi-i şopteşte: „Opreşte-te, te rog, pentru că mă plictisesc”.