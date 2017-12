Rectorul Universităţii „Ovidius”, arestat

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au emis, ieri după-amiază, mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile pe numele rectorului Universităţii „Ovidius”, prof. Dănuţ Tiberius Epure, şi al lui Stere Tala. Decizia magistraţilor nu este definitivă, ea putând fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti. Dănuţ Tiberius Epure este acuzat de comiterea a trei infracţiuni de luare de mită, iar Stere Tala - de comiterea unei infracţiuni de complicitate la luare de mită. Potrivit unor surse din cadrul anchetei, în acest caz nu ar exista niciun denunţător, rectorul Dănuţ Tiberius Epure fiind sub lupa procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Bucureşti, care s-ar fi autosesizat şi, potrivit unor surse neoficiale, ar fi infiltrat în cadrul universităţii, încă de anul trecut, un investigator sub acoperire. Potrivit anchetatorilor, prima dată când rectorul a călcat strâmb a fost în luna august a anului trecut, când a primit 1.000 de euro mită de la un părinte care dorea să îşi înscrie fiica la Facultatea de Farmacie din cadrul Universităţii „Ovidius”. În schimbul banilor, rectorul i-a asigurat viitoarei studente un loc destinat cetăţenilor străini. În cursul acestui an, Dănuţ Tiberius Epure a continuat comiterea infracţiunilor. Potrivit DNA Bucureşti, în luna iulie 2013, a cerut bani de la doi studenţi pentru a le facilita admiterea la Facultatea de Farmacie şi nu a primit decât de la unul dintre ei.

FRAUDAREA ADMITERII, DIRECT ŞI PRIN... INTERMEDIAR Conform anchetatorilor, unuia dintre studenţi i-a cerut suma de 5.000 de euro, iar celui de-al doilea 4.000 de euro. În cel de-al doilea caz, cel mai probabil, suma a scăzut cu 1.000 de euro, deoarece pentru viitorul student a intervenit un cunoscut de-al său, Stere Tala. Astfel, la toate întâlnirile dintre student şi rectorul universităţii, inclusiv când s-a efectuat tranzacţia, a participat şi Stere Tala. În schimbul banilor, rectorul de la „Ovidius” i-a dat viitorului student subiectele şi rezolvările pentru disciplinele biologie şi chimie, probele pe care tânărul trebuia să le treacă cu brio pentru a intra la Facultatea de Farmacie. Marţi, procurorii DNA l-au luat pe Dănuţ Tiberius Epure de pe stradă şi apoi au efectuat o percheziţie la domiciliul lui şi o altă percheziţie la biroul său din Campusul Universitar. Din cele două locaţii, anchetatorii au ridicat mai multe documente care îi ajută în anchetă. De asemenea, potrivit anchetatorilor, procurorii DNA efectuează acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane.

SUSPENDAT DIN FUNCŢIA DE VICEPREŞEDINTE AL CONSILIULUI NAŢIONAL AL RECTORILOR Oficialii Consiliului Naţional al Rectorilor (CNR) din România s-au întrunit în cadrul Biroului Permanent, în contextul incidentelor ce umbresc imaginea învăţământului universitar, luându-se decizia de suspendare din funcţia de vicepreşedinte al CNR a prof. Epure. Într-un comunicat de presă semnat de preşedintele CNR, prof. univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu, se precizează că membrii Biroului au decis, în unanimitate, „suspendarea din funcţie până la elucidarea situaţiei create, urmând ca, după soluţionarea speţei de către instanţe, să se acţioneze în consecinţă”.

RECTORUL EPURE - SUSPENDAT, „OVIDIUS” - CONDUSĂ DE UN ORDONATOR DE CREDITE Aşa cum este firesc, prof. Epure, cercetat de DNA, va fi suspendat şi din funcţia de rector, până la finalizarea anchetei. Preşedintele Senatului Universităţii „Ovidius” Constanţa, prof. univ. dr. Petru Bordei, a declarat, pentru ziarul „Telegraf,” că astăzi, la ora 10.00, va fi convocată şedinţa extraordinară a Senatului. „Potrivit regulamentului, Senatul îl va suspenda pe rector din funcţie. Vom desemna un prorector al universităţii ca şi ordonator de credite, urmând ca în septembrie să se pregătească organizarea alegerilor pentru un nou rector, dacă va fi cazul, în funcţie în rezultatul cercetărilor şi de ce decizii se vor lua”, a declarat prof. univ. dr. Bordei.

Universitatea „Ovidius” din Constanţa are cinci prorectori: prof. univ. dr. ing. Gabriela Stanciu, pe probleme de Educaţie şi formare continuă, prof. univ. dr. Ion Bordeianu, pe probleme de Imagine, comunicare şi probleme sociale studenţeşti, prof. univ. dr. Î.P.S. Teodosie Petrescu, pe probleme de Relaţii internaţionale şi studenţi străini, prof. univ. dr. Victor Ploae, pe probleme de Cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi relaţii cu mediul economico-social, respectiv conf. univ. dr. Florin Anghel, pe probleme de Strategie, dezvoltare instituţională şi managementul calităţii.

Reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN) au declarat, pentru ziarul „Telegraf”, că aşteaptă, după şedinţa extraordinară a Senatului de astăzi, să ia act de deciziile stabilite în cadrul şedinţei. Dacă prof. univ. Epure va fi trimis în judecată, MEN va proceda la demiterea sa. Oricum, similar cazului Adrian Năstase, prof. Epure nu va mai putea rămâne la conducerea universităţii, întrucât are, pe numele său, un dosar de cercetare penală, fapt ce contravine legii din România.