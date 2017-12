Reducerea taxelor, amânată cu… basme

APOCALIPSA DUPĂ „EXPERŢI” Autorităţile şi „experţii” afiliaţi puterii au intrat în defensivă, după ce în opinia publică s-a vehiculat ideea că o scădere a taxelor ar fi benefică pentru toată lumea (firme, români, economie, buget). Prima reacţie a fost una cât se poate de apocaliptică - o reducere a taxelor ar duce la un deficit de 4% din PIB (fapt care ne-ar băga iarăşi în procedura de deficit excesiv, de bine ce-am ieşit de acolo), la creşterea dobânzilor la care se împrumută statul şi, mai mult, la faliment în pieţele externe. Totul de la o simplă scădere de taxe. MAI CĂ N-AU ANUNŢAT ASTA CU MAJUSCULE, ca să pară şi mai serioasă treaba... Totuşi, după cum spune analistul Florin Cîţu, cel mai bine ar fi să ne păstrăm calmul şi să dăm o mână de ajutor autorităţilor. „Să mergem pe mâna estimărilor oficiale şi să nu mai punem întrebări - reducerea taxelor duce la o scădere a veniturilor Guvernului. Dar trebuie subliniat un lucru - aceeaşi relaxare fiscală înseamnă şi mai mulţi bani pentru români. Dintr-o dată, Guvernul are mai puţini bani de cheltuit, iar consilierii plătiţi din bani publici (acum începem să vedem problema, nu-i aşa?) ne spun că deficitul se va dubla. Aici mă simt nevoit să intervin şi să spun: Nu neapărat! Există o soluţie. Se numeşte reducerea cheltuielilor publice”, notează Cîţu pe blogul său.

UITE CĂ SE POATE! Dar de unde să tăiem cheltuielile? Ei bine, iată o soluţie gratuită pentru „experţii” de la Finanţe şi FMI. „Tăiem 0,5% din cheltuielile cu salariile şi ajungem la 7% din PIB. În prezent, cheltuim la fel de mult cu salariile bugetarilor ca în 2007, iar atunci aveam un ritm de creştere economică de trei ori mai mare. Tăiem 0,6% de la subvenţii şi începem să facem, nu doar să mimăm, privatizările. Nu în ultimul rând, mai luăm 0,9% de la bunuri şi servicii. Tragem linie, ca să înţeleagă şi cei obişnuiţi doar cu regula de trei simplă, şi avem 0,5 plus 0,6 plus 0,9, adică 2%”, mai spune economistul. Conform calculelor Guvernului, şocul reducerii de taxe ar fi de 1,8% din PIB. Soluţia oferită aici, fără comision şi costuri ascunse, duce chiar şi la consolidare fiscală, la un bonus de 0,2%. Acum, dacă „experţii” plătiţi din banii noştri ar citi rândurile de mai sus, am putea trece liniştiţi la treburi mai importante.