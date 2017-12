Regina împuşcată şi „exilată” la subsol, din nou pe piedestal

09:45:55 / 18 Martie 2014

doctrina relatiilor estetice

In orice lucrare se poate gasi neajunsuri.Chiar daca lucrarea este a lui Jalea.Critica dreapta ,nepartinitoare consta in a atrage atentia asupra a cea ce este bun,daca este ceva bun.Insa attentia ne este atrasa subtil cum de a fost posibil ca,,dintro stauie a unei regine sa devina ,,statuie de femeie''Tocmai aici era spilul,ca aceasta statuie sa revina pe soclu,chiar in anii '80 ,si nicidecum sa zaca in,,beciurile''muzeului.Ca sa vii dupa aprope un sfert de secol,si sa te lauzi ca reabilitezi o lucrare de a lui Jalea punind in evidenta personajul reprezentat si nu valoarea artistica a acestei opere cred este o mica manipulare. Adevarata vocatie artistica a lui Jalea nu poate fi ucisa de nici un fel de critica;nici cea severa,nici cea condescendenta,nici cea patimasa,nici cea mincinoasa.Daca primarul Mazare,peste ani va avea o statuie in Constanta,ca sa reziste, trebui facuta cu simt artistic.Golul din interior al personajului sa fie estompat de formele artistice exterioare date de sclptor.Totusi ,asa ca o sugestie din partea unui modest concetatean.Decit sa imprastiati sculpturile personalitatilor constantene prin toate intersectiile,mult mai normal ar fi ca aceste lucrari de arta sa fie grupate in anumite locuri din Constanta .Cu bune si cu rele ,personajele incremenite fac parte din istoria romanilor ca si arta in sine.