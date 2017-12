Regizoarea Anca Damian a câștigat Premiul Audentia Eurimages al Consiliuliul Europei

Consecvența în docu-drame animate, Crulic și Muntele vrăjit, i-au adus regizoarei Anca Damian premiul de regizoare europeană. Această distincție i-a fost acordată, astăzi, la Istanbul, de Fundația EuroImages a Consiliului European.

Iată Comunicatul oficial:

The Council of Europe’s Eurimages AUDENTIA AWARD for best female director (2015) GOES TO ANCA DAMIAN for THE MAGIC MOUNTAIN!

The Council of Europe’s Eurimages Fund has joined forces with Istanbul Film Festival to present the first edition of the Audentia Award for best female director, during the 35th edition of the festival, which will be held from 7 to 17 April.

Creația „Muntele vrăjit“ i-a mai adus regizoarei distincții importante, precum Premiul acordat de televiziunea germană MDR Caracterizarea de atunci a filmului rămâne valabilă și astăzi.