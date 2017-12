R.E.M. dezvăluie numele următorului album

Trupa rock R.E.M. a dezvăluit că numele celui de-al 15-lea album de studio, care urmează să fie lansat în primăvara lui 2011, la casa de discuri Warner Bros. Records, va fi “Collapse Into Now”. Vestea a apărut pe contul de Tweeter al BBC Radio 6, după ce managerul trupei, Bertis Downs, a anunţat vestea în cadrul unei conferinţe.

Membrii R.E.M, vocalistul Michael Stipe, chitaristul Peter Buck şi basistul Mike Mills, s-au reunit pentru viitorul album cu producătorul Jacknife Lee, câştigător al unui premiu Grammy, acelaşi care a produs precedentul album al trupei, intitulat “Accelerate”. Producătorul Jacknife Lee a devenit cunoscut după ce a lucrat la albumele altor trupe, ca U2, Snow Patrol sau The Hives. R.E.M şi Jacknife Lee au înregistrat noile piese în New Orleans şi Berlin, în faimoasele Hansa Studios, unde au fost înregistrate şi alte albume legendare, ca “Heroes”, al lui David Bowie, “Achtung Baby” al celor de la U2 sau “Lust for Life” semnat de Iggy Pop. “Collapse Into Now” se anunţă a fi o continuare a albumului “Accelerate”, din 2008, care a intrat direct pe locul 2 în Billboard Top 200 Album Chart, ocupând totodată primul loc în topuri din Canada, Marea Britanie, Irlanda, Danemarca, Elveţia sau Cehia.