Reţinere cu semne de întrebare în cazul Ecological Center

Investitorul italian Roberto Vincentelli, de la SC Ecological Center SRL Năvodari, a fost adus în cătuşe, aseară, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, în baza unui mandat de aducere emis de procurorul de caz. Motivul ar fi că Vincentelli nu s-a prezentat la audieri deşi pe numele lui fuseseră emise mai multe citaţii. Aseară, când se întorcea din concediul pe care îl petrecuse în Europa cu familia, Vincentelli a fost oprit în trafic la Cernavodă, luat din maşina sa de poliţişti şi adus la Constanţa. “Uite ce face procurorul Niţă ! M-a arestat pe mine şi nu pe Matei, aşa cum trebuia. Nu ştiu de ce sunt acuzat. Am fost adus aici printr-o notificare”, a declarat Vincentelli la intrarea în clădirea Parchetului. La scurt timp, în faţa instituţiei şi-au făcut apariţia mascaţii de la DIAS şi jandarmii din cadrul Detaşamentului Mobil al Inspectoratului Judeţean Constanţa. Avocaţii italianului, Ioana Focşa şi Nicolae Mihălică, au declarat că aducerea clientului lor încătuşat este un abuz de putere. “Avea mandat de aducere, nu de reţinere. Nu era cazul să i se pună cătuşe. Soţia lui şi cei doi copii, în vârstă de 6 şi 10 ani, au rămas abandonaţi pe stradă la Cernavodă şi, cum soţia nu are permis, nu are cine să conducă maşina”, a spus avocatul Mihălică. Apărătorii au adăugat că habar nu au despre ce acuzaţii este vorba. “Am câştigat toate procesele cu Matei (Nicolae Matei, primarul Năvodariului – n.r.) privind autorizaţia de construcţie a gropii de gunoi de la Năvodari. Avem hotărâri judecătoreşti definitive în favoarea noastră, iar acum ne-am trezit suspectaţi de comiterea unor infracţiuni”, a susţinut avocatul Ioana Focşa. Referitor la modul în care Vincentelli a fost adus la Parchet, avocaţii acestuia au afirmat că procurorul de caz a pus la cale tot acest circ pentru a-l reţine pe italian, încercând sa-l transforme astfel în capo di tutti capi al mafiei italiene. “Am venit astăzi la prânz (n.r. - duminică) la procurorul Teodor Niţă şi l-am anunţat că Vincentelli se întoarce în ţară. Ne-a spus să ne prezentăm seara la Parchet, iar după câteva ore am fost anunţaţi că acesta a fost reţinut la Cernavodă”, a mai spus Nicolae Mihălică.

ORDONANŢĂ DE REŢINERE. Conform avocaţilor, Vincentelli nu a dat nicio declaraţie la Parchet. Apărătorii săi spun că acuzaţiile aduse clientului lor sunt legate de un contract de sponsorizare pe care Vincentelli i l-ar fi propus anul trecut primarului Nicolae Matei. “Pe 18 noiembrie 2010, clientul meu s-a dus în audienţă la Primăria Năvodari şi i-a propus edilului Matei încheierea unui contract legal între societatea sa şi Primărie, conform căruia Vincentelli urma să vireze în contul Primăriei între 3 şi 5 euro pe tona de deşeu. El nu a avut intenţia să dea mită, ci i-a făcut această propunere pentru că aşa se procedează în Italia. Contractul nu s-a mai încheiat pentru că, pe 22 august, primarul Matei a făcut un denunţ la Parchet prin care l-a acuzat pe clientul meu că vrea să-l mituiască”, a declarat avocatul Nicolae Mihălică. Acesta a adăugat că Vincentelli nu s-a prezentat la audiere pentru că pe 21 august plecase în concediu în străinătate.

Avocaţii susţin că probele din acest dosar sunt denunţul lui Matei şi nişte înregistreri telefonice din care, potrivit avocatului Ioana Focşa, nu rezultă infracţiunea de dare de mită. Procurorul a emis aseară ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore pe numele lui Vincentelli, urmând ca acesta să fie prezentat instanţei cu propunere de arestare sub acuzaţia de dare de mită. Procurorul de caz Teodor Niţă nu a făcut publică nicio declaraţie legată de acest caz.