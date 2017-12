Revelaţiile seriei se înfruntă la Însurăţei

Astăzi, de la ora 17, vor avea loc partidele contînd pentru etapa a cincea a ligii a treia la fotbal. Iată programul formaţiilor din judeţ:

@ Aurora Cernavodă - Steaua II Bucureşti. Gazdele vor încerca să obţină a doua victorie din acest campionat în faţa unei echipe care nu a rupt gura tîrgului în primele patru etape. Antrenorul Dan Rădulescu încă nu se poate baza pe Culeafă, Ianţoc şi Chiru, care vor încerca săptămîna viitoare să devină jucători liberi. Nu pot juca astăzi Plăcintă şi juniorul Şt.Şerban, ambii accidentaţi, dar va reveni Ferenţi, după suspendare. Formaţia probabilă: Mina - Răguşilă, Fugaru, Croitoru - M.Şerban (j), Curumi, Rizea (j), Bujanski, I.Drăgoi - Stoian, Ferenţi.

@ Oil Terminal Constanţa - Unirea Slobozia. Situaţia în clasament a petroliştilor este delicată, dar încă mai poate fi redresată. Obligatorie este însă o victorie astăzi în meciul cu ialomiţenii, orice alt rezultat însemnînd înrăutăţirea situaţiei la "adevăr". Antrenorul Costel Costin, care l-a înlocuit de o săptămînă pe Viorel Crăciun, îl are pe Cristache indisponibil (accidentare la genunchi) şi pe Niţă incert. Situaţia echipei a dus şi la demisia preşedintelui Paul Peniu: "am renunţat pentru că n-am reuşit să fac faţă complicaţiilor din actualul campionat al Diviziei C". Pînă va fi numit un înlocuitor, Peniu se va ocupa în continuare de problemele clubului. Formaţia probabilă: Drăgulin - Al.Ştefan (j), Ţeican, P.Florea (Iacobuţă), Leuştean - Comşa, Bică (j), Renţea (j), Panait - Niţă (B.Tănase), Armencea (j).

@ Rocar Bucureşti - Portul Constanţa. Va fi prima partidă a portuarilor după despărţirea de antrenorul principal Cristian Cămui, plecat la FC Farul ca secund al lui Vukotici. Secundul Dumitru Faitaş se va ocupa de echipă pînă la numirea altui "principal", care "va fi unul din familia Portului", după cum a declarat un oficial al grupării constănţene. La Giurgiu, acolo unde se va juca partida Rocar - Portul, pentru că bucureştenii au terenul suspendat, oaspeţii nu-l vor putea utiliza pe Banoti, care abia şi-a scos piciorul din ghips. Echipa probabilă: L.Gheorghe - Frimu, Răvoiu, Anghel (j) - Cărbunaru (j), Grămoşteanu, Camboianu, Măciucă - Prodan, Stere, Boraş.

@ Viitorul Însurăţei - CS Orăşenesc Ovidiu. Partida va opune două nou promovate care se numără printre surprizele seriei, amîndouă aflîndu-se pe plus la "adevăr". Echipa antrenată de Sevastian Iovănescu şi Dumitru Sărăcin va evolua aproximativ în aceeaşi formulă ca pînă acum, însă Curt şi juniorul Chiriţă vor fi doar rezerve. Formaţia probabilă: Gîndac - Al.Dan (j), Axinciuc, Poşircă, Voiculescu - Della, Ciuciuleacă, Ciobanu, Surugiu - Steriu (j), Meiroşu.

@ UFC Chitila - Callatis Mangalia. Învingătoare şi marţi, în Cupa României, Callatis speră să-şi continue seria pozitivă şi la Chitila, pentru a evada din zona inferioară a clasamentului. "Există un mic progres în jocul echipei, dar mai avem mult de muncă", spune antrenorul Bănică Oprea, care va putea alinia cea mai bună formulă de echipă: Avram - Manea, Cr.Petcu, Ad.Voicu, Pănescu, Badea - Zăgrean (j), Chelu, Erdinci Cogali, Martonfi (j) - Enis Cogali.

@ FC Farul II Constanţa - Dunărea Călăraşi. Pentru că astăzi în zona Stadionului Farul va fi agitaţie mare, meciul din liga a treia se va juca duminică, de la ora 11, pe terenul Farul II. Antrenorul Vasile Mănăilă aşteaptă revenirea echipei mari din cantonamentul de la Cîmpina, pentru a afla pe ce jucători de la formaţia din primul eşalon se poate baza în liga a treia.

Celelalte meciuri ale etapei: Dodu Bucureşti - Politehnica Timişoara; Phoenix Ulmu - Dinamo II Bucureşti; Inter Gaz Bucureşti - Petrolul Brăila.

Clasament: 1.Dinamo II 9p (+3 la adevăr); 2.Farul II 9p (+3); 3.Rocar 9p (+3); 4.Portul 9p (+3); 5.Însurăţei 7p (+1); 6.Inter Gaz 7p (0); 7.Ovidiu 7p (+1); 8.Dodu 7p (+1); 9.Chitila 6p (0); 10.Brăila 6p (0); 11.Slobozia 5p (-1); 12.Călăraşi 5p (-1); 13.Steaua II 4p (-2); 14.Callatis 4p (-2); 15.Cernavodă 3p (-3); 16.Timişoara 3p (-3); 17.Ulmu 2p (-4); 18.Oil Terminal 0p (-6).