Revenire rapidă pentru handbaliştii constănţeni

Eliminată duminică din sferturile de finală ale Cupei Cupelor, Handbal Club Municipal Constanţa se concentrează pentru ultimul dintre cele patru meciuri importante din această perioadă dificilă, derby-ul cu Dinamo, din etapa a 20-a a Ligii Naţionale. Sigur, principala preocupare a handbaliştilor pregătiţi de Lucian Râşniţă şi Eden Hairi este depăşirea din punct de vedere emoţional a partidelor pierdute săptămîna trecută. ”Problema în toate cele trei meciuri a fost concentrarea psihică a jucătorilor. Trebuie să avem mereu oameni pregătiţi la parametrii jocurilor. Poate şi fluctuaţiile sau schimbarea formulelor de joc au dus la această lipsă de concentrare. Anul acesta, HCM Constanţa a fost echipa care s-a căutat de la etapă la etapă, cu mulţi jucători accidentaţi sau transferaţi în pripă. Astfel de probleme apar însă la orice nivel, important este să rămînem concentraţi pe tot parcursul jocului şi, chiar dacă vor apărea fluctuaţii în evoluţie, să fim o echipă isteaţă, care să ştie să-şi apropie victoria în meciul important care urmează, cu Dinamo”, a punctat antrenorul Lucian Râşniţă la antrenamentul de ieri dimineaţă. Accidentările nu ocolesc lotul Municipalului constănţean înaintea partidei cu Dinamo, extrema Laurenţiu Toma şi interul stînga Ognjen Kajganic acuzînd accidentări după ultimul meci cu Croaţia Zagreb. Interul dreapta ucrainean Mykola Kovalenko a fost transferat la Vardar Skopje, evoluţiile sale fiind neconvingătoare.

Meciul cu Dinamo... un nou început

”A fost o săptămînă pe care trebuie să o uităm repede, să ne revenim psihic cît mai curînd. Consider că timpul a mai alinat din amarul înfrîngerilor şi ne vedem în continuare de campionat, dorinţa de victorie stăruind în mentalul nostru. Dinamo vine să joace la Constanţa ultima şansă la cîştigarea campionatului şi acest lucru ar trebui să ne motiveze şi pe noi”, a declarat extrema Mihai Timofte, care a comentat şi oscilaţiile din jocul campionilor în ultimele trei meciuri, dubla cu Croaţia Zagreb şi cel de campionat cu Steaua: ”Dacă aş avea soluţia, ar fi ideal, aş spune-o la toţi, ne-am strînge şi am zice... hai, de acum vom cîştiga totul. Dar, nu este chiar aşa de simplu. Oricum, noi trebuie să găsim antidotul şi sînt convins că prin muncă şi antrenamente vom reuşi să eliminăm aceste coborîşuri din jocul echipei”. Şirul victoriile trebuie reluat în această săptămînă, mai ales că o victorie împotriva lui Dinamo ar elimina definitiv vicecampioana din cursa pentru titlu. HCM Constanţa conduce Liga Naţională, cu 33 de puncte, unul în plus faţă de Steaua şi două de Dinamo. Partida HCM Constanţa - Dinamo se joacă sîmbătă, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor.

Biletele la meciul de handbal masculin dintre HCM Constanţa şi Dinamo Bucureşti, din etapa a 20-a a Ligii Naţionale, programat sîmbătă, 10 martie 2007, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor din Constanţa, se pot procura de la chioşcurile “Telegraf” din următoarele zone: Delfinariu, Balada, Gară Staţie 40, 41, 43, Poşta Centru şi Sala Sporturilor.