Revenirea economiei ar putea ţine şomajul sub nivelul de 800.000 de persoane

Deşi în ultimele luni şomajul românesc a crescut mai mult decît în trei ani, autorităţile nu se tem încă de o posibilă criză a locurilor de muncă. Creşterea numărului de şomeri cu numai 0,1% în aprilie faţă de luna precedentă, în condiţiile în care firmele renunţă de la zi la alta şi la puţinii salariaţi pe care îi mai au, ar putea reflecta, spun oficialii Muncii, o îmbunătăţire a economiei româneşti. Potrivit Ministrului Muncii, Marian Sîrbu, piaţa muncii s-ar putea caracteriza prin această tendinţă şi în lunile următoare, cînd este posibil să nu atingem chiar 800.000 de şomeri. “Cred că trebuie să sperăm într-o evoluţie economică pozitivă în lunile următoare. Mi se pare un semnal încurajator faptul că guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, crede în continuare într-o creştere a economiei în acest an. Mi s-a părut un mesaj cu o tentă mai puţin pesimistă decît ne aşteptam”, a declarat Sîrbu. Ministrul Muncii a precizat că “atunci cînd a spus că numărul şomerilor ar putea ajunge la 800.000 în acest an, nu a exprimat decît o părere bazată pe prognoza făcută de FMI”, iar aceasta ar putea fi contrazisă în condiţiile unei contracţii economice mai mici decît cea estimată de Guvern la rectificarea bugetară. “Din vară, s-ar putea trage nişte concluzii mai ferme în ce priveşte numărul de şomeri la sfîrşitul anului. Eu sînt optimist şi cînd spun acest lucru mă bazez atît pe creşterea foarte mică a numărului de şomeri din luna aprilie, cît şi pe declaraţiile guvernatorului BNR. Mi s-a părut extrem de important faptul că Mugur Isărescu a spus că măsurile luate de Guvern în trimestrul I au fost corecte. În plus, începerea discuţiilor pe legea unică a salarizării dau o notă pozitivă în actuala conjunctură economică”, a mai afirmat ministrul Muncii. În opinia lui Sîrbu, o creştere sub aşteptări a numărului de şomeri ar reprezenta un lucru extrem de bun în condiţiile în care banii alocaţi pentru şomaj ar putea fi folosiţi pentru alte proiecte ale ministerului. “Comisia Naţională de Prognoză are în vedere o creştere a şomajului mult mai mică decît unele date ale FMI şi ale UE. Sînt încă estimări cu un oarecare grad de fluiditate. Îndrăznesc să cred că ne îndreptăm spre o situaţie economică din ce în ce mai bună”, a concluzionat Marian Sîrbu. Potrivit datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, numărul de şomeri a crescut în aprilie cu 4.120, pînă la 517.741, nou nivel maxim al ultimilor trei ani, ceea ce înseamnă o rată a şomajului de 5,7%, în creştere cu 1,8% faţă de martie 2008. La Constanţa, rata şomajului, înregistrată luna trecută, este de 4,3%, în scădere cu 0,3 procente faţă de luna martie a acestui an.