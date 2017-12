Ridicarea imunității foștilor miniștri din dosarul licențelor IT, votată de ACL

După ce șeful DNA, Laura Codruța Kovesi, a cerut permisiunea președintelui țării, a Parlamentului român și celui european pentru formularea cererilor de efectuare a urmăririi penale față de foștii miniștri implicați în dosarul IT, Klaus Iohannis a declarat că alianța ACL va vota pentru ridicarea imunității tuturor acestora. „Noi vom vota clar pentru încuviințarea începerii demersului de verificare din partea procurorilor. Am spus acest lucru încă de la început când am devenit președintele PNL și le-am spus colegilor noi - trebuie să avem această putere să spunem „da, dacă este o bănuială vă rugăm să verificați””, a spus Iohannis. El a mai precizat că știe detalii din acest dosar, în care au fost încheiate contracte de licențe IT de sute de milioane de euro, dar că răspunsul său rămâne la fel de valabil, cu toate că printre persoanele anchetate se numără și un membru PDL.