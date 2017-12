Robert Downey Jr. vrea să devină star pop!

Actorul american Robert Downey Jr. lucrează în secret la înregistrarea unui album pop, după ce a constatat că o piesă pe care a interpretat-o în duet cu artistul britanic Sting are mare succes la public. În luna ianuarie, o înregistrare video care îl prezintă pe actor interpretând în duet cu Sting piesa „Driven to Tears”, a grupului The Police, a fost publicată pe internet şi a adunat peste 2,2 milioane de vizualizări. Înregistrarea a fost realizată, de fapt, în octombrie 2011, la un concert susţinut de Sting într-un teatru din Manhattan, cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a artistului britanic. Între timp, Robert Downey Jr. a avut întâlniri cu mai mulţi directori executivi ai unor case de producţie care au deveniţi interesaţi de acest proiect muzical. „Unele dintre cele mai mari nume din industria muzicală îl ajută pe Robert să realizeze un album muzical. Robert a înregistrat deja câteva melodii şi are o voce mult mai bună decât a unora dintre vedetele promovate acum”, a declarat o sursă.

Sting şi Robert Downey Jr. sunt prieteni de foarte mulţi ani, iar actorul american l-a convins pe cântăreţul britanic să cânte alături de el piesa „Every Breath You Take”, în 2000, într-unul din episoadele serialului de televiziune „Ally McBeal”. „Este clar că Robert este talentat şi scrie muzică de foarte mult timp. Cine ştie, poate va câştiga un Grammy înainte să primească un Oscar”, a mai spus sursa citată.