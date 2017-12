Robin Williams a revenit în televiziune

Au trecut mai bine de 30 de ani de când Robin Williams s-a consacrat graţie rolurilor din mai multe producţii de televiziune. În tot acest timp a devenit celebru la nivel mondial graţie unei cariere cinematografice impresionante, care i-a adus patru nominalizări la premiile Oscar şi chiar şi mult-râvnita statuetă oferită de Academia Americană de Film pentru rolul din „Good Will Hunting”. Nimeni nu se mai aştepta ca Robin Williams să revină într-o producţie TV, dar miracolul s-a produs şi actorul american este protagonistul noului serial de comedie produs de CBS, intitulat „The Crazy Ones”. Însă motivul care l-a determinat pe Robin Williams să accepte oferta făcută este de natură financiară: actorul are nevoie de bani! Serialul produs de David E. Kelley, un adevărat specialist al producţiilor TV de mare succes, reprezintă un nou capitol din viaţa actorului. Alături de Robin Williams, din distribuţie mai face parte şi Sarah Michelle Gellar, care interpretează rolul fiicei sale.

După două divorţuri şi o operaţie pe cord deschis, Robin Williams, ajuns la vârsta de 62 de ani, nu ascunde faptul că a fost lovit de criză, ca orice american. „Ideea unei slujbe stabile este foarte atrăgătoare. Am alte două variante: să reiau spectacolele de stand-up comedy sau să fac filme independente şi să fiu plătit cu minimul permis de sindicat. Aceste filme independente sunt foarte bune, dar de cele mai multe ori au mari probleme cu distribuţia”, a declarat actorul într-un interviu recent. „Sunt însă datorii de plătit. Viaţa mea a devenit foarte modestă, într-un sens bun. Îmi vând ferma din Napa, California, pentru că pur şi simplu nu mi-o mai pot permite”, a continuat Robin Williams, care are, acum, o viaţă de orăşean. Actorul nu s-a sfiit să declare că a avut parte de divorţuri costisitoare. „Divorţ, după sensul strict din limba latină, înseamnă să-i rupi unui bărbat bărbăţia cu ajutorul portofelului”, a declarat amuzat actorul, care astfel pare că şi-a depăşit problemele.

Robin Williams nu a pierdut chiar totul după divorţul de Marsha Garces, care l-a costat 30 de milioane de dolari. Actorul a mai fost căsătorit cu Valerie Velardi, de care s-a despărţit în 1998, aparent pentru bona copiilor săi, nimeni alta decât Marsha Garces, pe care mai târziu a propulsat-o ca producătoare a filmelor sale. Între timp, din 2011, actorul şi-a găsit liniştea alături de cea de-a treia soţie, artistul grafic Susan Schneider. Robin Williams depinde de liniştea din viaţa sa de familie şi a fost cât pe ce să fie covârşit de eşecul celui de-al doilea mariaj, căzând din nou în patima alcoolului după 20 de ani de sobrietate. Din 2006 a reuşit să îşi revină. „Într-o zi am intrat într-un magazin şi am văzut pur şi simplu o sticlă de Jack Daniels. Mi-am zis că vreau doar să gust. Numai că totul a escaladat atât de repede. Într-o săptămână am ajuns să cumpăr zeci de sticle”, a povestit actorul, care a recunoscut că a primit un ultimatum din partea familiei sale şi a primit ajutor specializat.