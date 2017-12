Rochia Primei Doamne a SUA, donată unui muzeu

Michelle Obama a oferit rochia de bal pe care a purtat-o în seara învestiturii prezidenţiale, pe 20 ianuarie 2009, Muzeului de Istorie Americană, unde această ţinută albă, din mătase, fără mâneci, va fi expusă în colecţia rochiilor Primelor Doamne ale SUA. “Mă simt aproape jenată de toată această vâlvă creată în jurul rochiei mele. Nu am mai văzut-o din seara când am purtat-o. Este singura amintire tangibilă care mi-a rămas din acea zi memorabilă”, a declarat, în timpul unei ceremonii organizate la Muzeul de Istorie Americană, soţia celui de-al 44-lea preşedinte american, care a venit însoţită de tânărul creator de modă Jason Wu, designerul acestei toalete. “Rochia care, pentru o seară, a fost cea mai importantă ţinută din ţară”, în opinia lui Brent Glass, directorul acestui muzeu, are un voal de mătase drapat peste bustieră, prins de o singură bretea, flori albe şi inimioare de cristal aplicate.

Michelle Obama a făcut publicul să zâmbească, rememorând câteva evenimente din seara învestiturii soţului ei. “Îmi amintesc că era un ger de crăpau pietrele la Washington. A fost o zi intensă pentru noi. Îmi amintesc că am rămas până la sfârşit cu preşedintele, să salutăm toate grupurile ce participau la paradă. Credeţi-mă, ne-a rămas mai puţin de o oră pentru a ne pregăti pentru bal”, a povestit Michelle Obama. “Toţi prietenii noştri plecau şi ne spuneau: . Însă trebuia să rămân acolo, chiar dacă şi eu trebuia să mă pregătesc”, a relatat Prima Doamnă a SUA. Peste un milion de persoane au participat la ceremonia din 20 ianuarie 2009, pe esplanada din Washington, pentru a celebra învestitura primului preşedinte de culoare american.

Intimidat şi recunoscător, Jason Wu, tânărul creator de modă în vârstă de 27 de ani, născut în Taiwan şi emigrat în SUA, a declarat că a fost inspirat “de atitudinea, graţia şi inteligenţa lui Michelle Obama”, atunci când a creat faimoasa rochie. A povestit cu emoţie că a aflat prin intermediul televiziunii, chiar în seara ceremoniei, faptul că Michelle Obama a ales să poarte creaţia sa. “Ar fi prea puţin spus că Michelle Obama mi-a schimbat viaţa”, a adăugat Jason Wu, care a studiat la Paris, la şcoala designerului Narciso Rodriguez şi a inaugurat primul său magazin în urmă cu patru ani. Această rochie este expusă în colecţia ce cuprinde 24 de ţinute purtate de Primele Doamne americane, dintre care 12 au fost purtate în timpul tradiţionalelor baluri de învestitură rezervate cuplurilor prezidenţiale. De aproape un secol, Smithsonian Institution, care patronează muzeele publice din Washington, păstrează şi expune ţinute ale Primelor Doamne americane pe care acestea au acceptat să le doneze. Vizitând destul de rapid această expoziţie, Michelle Obama, care a venit însoţită de mama ei, Marian Robinson, a avut un mic moment de tristeţe în faţa pantofilor ei din satin alb, creaţi de Jimmy Choo, pe care i-a purtat la balul de învestitură. “Bună ziua, pantofii mei!”, a spus Michelle Obama.

Galeria rochiilor Primelor Doamne americane este una dintre expoziţiile permanente ale Muzeului de Istorie Americană, fiind vizitată de cinci milioane de turişti în fiecare an. Printre creaţiile expuse se numără rochia galben lămâie purtată de Pat Nixon în 1969, cea din dantelă roşie purtată de Laura Bush în 2001 sau cea din mătase, fără mâneci, purtată de Jacqueline Kennedy în 1961.