Rock-ul ocupă Vama Veche!

Distracţia va atinge apogeul începând de astăzi, în Vama Veche, pentru că ediţia din acest an a Festivalului Stufstock trece, în paralel cu numeroasele workshop-uri de film, fotografie sau muzică, la un alt nivel: cel al „incendiarelor” concerte rock! Organizatorii estimează că numărul celor care vor participa la aceste evenimente va face neîncăpător micul sat de frontieră, iar nivelul petrecerilor de pe plajă va atinge cote maxime. Însă, pentru ca distracţia să nu umple buzunarele escrocilor care vor să transforme zona într-o mahala orientală, participanţii la concerte sunt sfătuiţi să evite hotelurile, localurile, tarabele şi infectele toalete ilegale, patronate de oameni care nu au nimic în comun cu spiritul Vămii.

Rock. Zdob şi Zdub, Urma, Byron şi Trupa Veche vor aduna, în această seară, pe plajă, mii de vamaioţi în cadrul unei petreceri care se va încheia odată cu răsăritul soarelui. Primele acorduri se vor auzi pe Scena Rock, de la ora 23.00, iar cunoscuţii hardcorişti moldoveni vor face show la două ore după miezul nopţii. „Avertizările” de cod roşu se prelungesc şi mâine, când vamaioţii vor putea să-şi facă de cap pe muzica celor de la Trooper, Nicu Alifantis & Zan, E.M.I.L., Luna Amară, Omul cu Şobolani, Kumm, ZOB, Altar, Implant pentru Refuz şi Phenomenon.

Pentru ca la concertele amintite, rockerii să fie deja încălziţi pentru o seară „grea” de muzică bună, pe scena Newcomers de la Goblin & Gulag vor face furori, astăzi şi mâine, cele mai tari trupe în afirmare din ţară. Concertele vor fi susţinute între orele 19.00 şi 23.00, iar printre formaţiile calificate se află şi constănţenii de la White Walls.

Filmstock. Tot astăzi este ultima zi de proiecţii la Filmstock. De la ora 21.00, pe scena mare, va fi proiectat filmul The Boat That Rocked, cu Bill Nighy, regizat de Richard Curtis, cu Nick Frost şi Philip Seymour Hoffman în distribuţie. Filmul este povestea unor DJ trăsniţi, care, împiedicaţi să emită rock’n roll de pe teritoriul britanic de către un guvern inflexibil, aleg să trăiască pentru muzică şi radio pe un vapor vechi, în afara apelor teritoriale şi să reziste încercărilor guvernului de a-i opri. Povestea frumoasă şi amuzantă a oamenilor care aleg să-şi urmeze visul, să apere libertatea de expresie şi să-şi urmeze idealurile indiferent de autorităţile absurde se potriveşte cel mai bine cu tot ce înseamnă Stufstock şi reprezintă prefaţa perfectă pentru concertele ce urmează. La sediul Filmstock, Terasa Hand, va fi susţinut de Cătălin Saizescu, de la ora 17.00, seminarul „Ce înseamnă clip?”.

Fotografie şi carte. Cursurile de fotografie din cadrul manifestării „Vama sub lumini de Oscar”, de la Baza Sportivă, vor începe, în această dimineaţă, de la ora 09.00, cu workshop-ul lui Florin Ghioc, „How to shoot (and not get shot) in a war zone\". Vernisajele vor fi semnate de artistul menţionat, care va prezenta lucrări reunite în colecţia „Copiii Războiului”, dar şi de Cristi Calen, care participă cu expoziţia „Un moment din viaţă”. Tot o frumoasă premieră în cadrul Stufstock o constituie standurile cu cărţi amenajate pe plajă, unde iubitorii lecturilor de calitate vor avea garanţia că nu vor avea timp să se plictisească.