România - Spania, un adevărat regal voleibalistic

Naţionala de volei masculin a României pleacă astăzi spre Nitra, acolo unde în week-end va întâlni selecţionata Slovaciei, în etapa a cincea din Liga Europeană la volei masculin. Vor fi două meciuri extrem de importante pentru tricolori, care mai au nevoie de o singură victorie pentru a se califica la turneul final, de la Guadalajara (16-17 iulie). Dacă nu vor reuşi să învingă la Nitra, voleibaliştii români mai au o şansă, în “dubla” cu Spania, de la sfârşitul săptămânii viitoare. Vor fi două meciuri care se anunţă extrem de spectaculoase, în care România va înfrunta campioana europeană din 2007, de la Moscova! Ibericii vor veni la Constanţa dornici de revanşă după cele două înfrângeri din prima etapă, când spaniolii au folosit echipa a doua, odihnindu-şi „piesele grele” care jucaseră în preliminariile Campionatului European. „A fost norocul nostru că Spania a jucat în acele două meciuri cu echipa a doua, iar noi am profitat de şansa aceea şi acum suntem foarte aproape de calificarea în semifinale”, a declarat Mircea Dudaş, antrenorul secund al naţionalei noastre. „Da, cred că am fost avantajaţi de acea decizie a lor de a-şi odihni cei mai buni oameni şi am profitat. Am câştigat de două ori acolo şi a fost mare lucru să începem Euroliga cu două victorii în Spania”, a spus universalul Laurenţiu Lică.

Pe 4 şi 5 iunie, România învingea Spania cu 3:1 şi 3:2, două succese care se pot dovedi vitale în lupta pentru calificarea în Final Four. Spania ne-a ajutat şi prin revenirea la echipă a câtorva piese de bază, cum ar fi Garcia-Torres, Perez şi Sevillano. Cu ei în echipă, ibericii au învins de patru ori Slovacia şi au scos-o din cursa pentru primele două locuri în Grupa A! Motivul este foarte simplu: selecţionerul Julio Velasco îşi pregăteşte cea mai bună formulă înaintea Final Four-ului de la Guadalajara, pe care Spania vrea să-l câştige pentru a avea şansa de a juca în Liga Mondială. De aceea, este de aşteptat ca la Constanţa Velasco să-şi cheme toate vedetele! „Abia aştept să vină la Constanţa cu prima echipă, ca să vedem şi noi unde suntem la ora actuală. Orice meci cu o echipă de valoare contează enorm pentru noi, în momentul acesta. Sper să vină şi mai mulţi spectatori în Sala Sporturilor”, spune Mircea Dudaş. „Avem nevoie de meciuri tari, împotriva unor adversari de calibru, pentru că numai aşa putem progresa. Şi cu Slovacia, şi cu Spania vom juca împotriva unor echipe de valoare, în care ne putem verifica nivelul de joc”, a conchis Laurenţiu Lică. Partidele Slovacia - România sunt programate sâmbătă şi duminică, la Nitra, de la ora 19.00.