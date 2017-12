“România are dreptul să adere la Spaţiului Schengen acum”

SUNTEM PREGĂTIŢI Preşedintele Parlamentului European, Martin Schulz, s-a întâlnit, ieri, cu premierul Victor Ponta. După discuţii, Schulz a declarat că România îndeplineşte de mult criteriile de aderare la spaţiul liberei circulaţii: \"Parlamentul European este de părere că România îndeplineşte încă de anul trecut criteriile pentru a adera la Spaţiul Schengen. În opinia mea, România are dreptul – nu este vorba de un act de caritate - este dreptul României să se alăture statelor din Spaţiul Schengen. Şi am subliniat încă o dată că suntem angajaţi să rămânem la ce am adoptat prin tratatul de aderare, conform căruia, odată criteriile îndeplinite, ţara trebuie să aibă acces la spaţiul Schengen, aşa cum este cazul acum”. Mai mult, preşedintele PE a arătat că are „încredere deplină” în noul guvern de la Bucureşti că va continua reformele în justiţie: „Pe noul ministrul al Justiţiei îl cunosc foarte bine. Titus îmi este prieten, a fost unul dintre primii membri ai PE din partea României, este foarte de încredere”. La rândul său, Ponta a dat asigurări că „Noul Guvern este hotărât să continue toate reformele din sistemul judiciar”.

ŞI FINLANDA NE SUSŢINE Ambasadoarea Ulla Väistő s-a întâlnit, ieri, cu noul ministru al Justiţiei, Titus Corlăţean, şi a dat asigurări că “Finlanda susţine aderarea României la Spaţiul Schengen în două etape”. Totodată, Ulla Väistő a subliniat că Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV) a fost util pentru România şi că acesta şi-a atins scopul de îmbunătăţire a imaginii României în ochii investitorilor străini. În cursul discuţiilor, Corlăţean şi-a exprimat speranţa că la Consiliul pentru Afaceri Interne şi Justiţie care va avea loc la Bruxelles în luna septembrie, potrivit celor stabilite la Consiliul European din martie, va fi adoptată decizia admiterii României în Spaţiul Schengen, inclusiv cu sprijinul Finlandei.