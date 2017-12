România, calificare de senzaţie la CM de handbal masculin

Incredibil deznodământ al barajului dintre România şi Rusia, contând pentru calificarea la Campionatul Mondial de handbal masculin din Suedia. Învinşi la Bucureşti, cu 32-28, tricolorii pregătiţi de Vasile Stîngă au făcut o partidă memorabilă la Chekhov, învingând, cu 37-32 (16-13), o formaţie a Rusiei care se vedea deja calificată la turneul final. În faţa a 2.500 de suporteri ruşi uluiţi de ceea ce vedeau pe teren, Popescu, Csepreghi, Şania şi toţi ceilalţi handbalişti români au dat o lecţie de încredere în propriile forţe, arătând că o calificare se joacă până la ultimul fluier al sirenei. A fost probabil cea mai bună partidă făcută de Alexandru Csepreghi în tricoul naţionalei, centrul HCM-ului înscriind opt goluri şi contribuind din plin la alte reuşite ale formaţiei noastre. Ruşii nu au contat decât de la linia de 9 m, acolo unde Rastvortsev a tras pur şi simplu echipa după el, însă acesta a fost eliminat în min. 57 pentru faulturi dure şi repetate asupra lui Csepreghi. Ultimele minute au fost de infarct, Rusia apropiindu-se la două goluri, 30-32, dar România a gestionat perfect fiecare atac rămas şi s-a distanţat la o diferenţă suficientă pentru a obţine biletele pentru Suedia. „Suntem foarte fericiţi pentru ceea ce am realizat. Am crezut în noi, mai ales după eşecul de la Bucureşti, şi am dovedit că nu degeaba ne-am calificat şi la Mondialul din Croaţia. Avem o echipă tânără, ne cunoaştem cu toţii de mult timp, am jucat împreună şi la juniori şi la tineret, iar acum a venit momentul să facem o figură frumoasă şi la Campionatul Mondial. În Rusia am avut o altă atitudine, am evoluat cu mai mult curaj, ca o familie, aşa cum ne dorim să o facem întotdeauna. Ţin să îi dedic această calificare soţiei mele, Ştefania, care sâmbătă a împlinit 25 de ani“, a declarat portarul Mihai Popescu. „O calificare pe cât de mare, pe atât de frumoasă. Ne-am dorit enorm să răsturnăm rezultatul din tur. Ne-am închis mult mai bine în apărare, iar în atac am ratat mult mai puţin şi astfel am reuşit să depăşim o formaţie foarte puternică în handbalul mondial. Dedic această calificare tuturor românilor care au crezut în noi, iar celorlalţi le transmit ca de acum încolo să aibă mai multă încredere în echipa noastră naţională“, a spus Csepreghi. Au evoluat - Rusia (antrenor Vladimir Maximov): Grams (8 intervenţii); Filippov 9g, Kovalev şi Rastvortsev - câte 5g, Starykh 3g, Kamanin, Kokhsarov, Aslanyan şi Chipurin - câte 2g, Dibirov şi Chernoivanov - cîte 1g; România (antrenori Vasile Stîngă şi Nicolae Munteanu): Popescu (10 interventii), Ciobanu; Csepreghi 8g, Şania 7g, Novanc 5g, Jurcă, Ghionea şi Florea - câte 4g, I. Stamate şi Fenici - câte 2g, Sabou 1, Savenco, Sadoveac, Mureşan.

Celelalte rezultate din meciurile de baraj: Spania - Portugalia 33-25 (în tur: 27-26), Cehia - Serbia 25-22 (în tur: 23-27); Olanda - Austria 34-28 (în tur: 15-31), Elveţia - Danemarca 29-34 (în tur: 27-32), Ucraina - Slovacia 21-30 (în tur: 30-25), Lituania - Norvegia 21-24 (în tur: 19-27), Ungaria - Slovenia 28-25 (în tur: 25-27), Grecia - Germania 20-27 (în tur: 20-25). La CM din 2011 vor participa 24 de echipe. Sunt calificate din oficiu campioana mondială, Franţa, ţara gazdă, Suedia, şi primele clasate la CE din 2010, Polonia, Islanda şi Croaţia. Acestora li se alătură alte şapte echipe naţionale, adică Japonia, Coreea de Sud şi Bahrain (primele trei clasate la Campionatul Asiei), Egipt, Tunisia şi Algeria (primele trei clasate la Campionatul Africii) şi Australia (câştigătoarea Campionatului Oceaniei). Ultimele echipe calificate sunt cele care au câştigat partidele de baraj din Europa, dar şi alte trei reprezentative, care se vor califica după jucarea meciurilor din turneul final Pan-American, programat între 22 şi 26 iunie. Tragerea la sorţi a celor patru grupe preliminare de câte şase echipe ale CM din 2011 va avea loc pe 9 iulie, la Goteborg. Turneul final al CM din Suedia va avea loc în perioada 13 - 30 ianuarie 2011, oraşele gazdă fiind Malmo, Lund, Kristianstad, Goteborg, Skovde, Jonkoping, Linkoping şi Norrkoping.