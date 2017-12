Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Laszlo Borbely, a declarat, vineri, cu ocazia semnării primul contract de finanţare prin Programul Operaţional Regional (POR) pentru un proiect din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, că fondurile europene alocate acestui program vor fi cheltuite în întregime. „Prin POR avem 4,4 miliarde de euro pentru o perioadă de şapte ani, sumă care am convingerea că va fi cheltuită în întregime”, a declarat Borbely. Conform ministrului, pînă în prezent, cele mai multe proiecte au fost depuse pe Axa prioritară 2 - „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, unde sumele solicitate sînt mai mari decît cele alocate. „Pentru Axa 2 sînt disponibile, pentru următorii şapte ani, 876 de milioane de euro, iar suma solicitată prin proiectele depuse pe această axă pînă în prezent este de 1,4 miliarde de euro. Poate că se va face o reaşezare a sumelor între axele de finanţare sau poate că vor veni şi bani de la Guvern pentru proiectele ce nu vor putea primi finanţare prin POR, pentru că e păcat să se piardă”, a precizat ministrul. Borbely a subliniat că, pînă în prezent, au fost lansate toate axele, cu excepţia Axei Prioritare 1 - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, ce se speră că va fi lansată săptămîna viitoare. „Axa 1 este o axă mai dificilă, prin care se intenţionează dezvoltarea a şapte poli naţionali de creştere, în Ploieşti, Iaşi, Braşov, Cluj, Timişoara, Craiova şi Constanţa, plus Bucureşti, la care se pot adăuga alţi 10 - 11 poli regionali de creştere. Suma alocată acestei axe este de 1,4 miliarde de euro pentru o perioadă de şapte ani”, a mai spus ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. El a mai declarat că România este “foarte întîrziată” la capitolul infrastructură şi că, dacă nu se vor finaliza centurile din marile oraşe în următorii doi ani, se va ajunge la blocarea totală a circulaţiei: “Va trebui să vedem unde ne încadrăm în ceea ce piveşte infrastructura. Avem probleme şi, dacă nu vom finaliza centurile din marile oraşe în următorii doi ani, se va ajunge la blocarea totală a circulaţiei. Dacă ar fi şosele de centură, nu s-ar întîmpla aşa ceva. Sîntem foarte întîrziaţi la capitolul infrastructură”. Potrivit sursei citate, România are nevoie şi de autostrăzi, dar mai ales de şosele de centură, care să fluidizeze traficul. “Şoselele de centură trebuie neapărat să existe pentru strategia de dezvoltare a României”, a spus ministrul.