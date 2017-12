România, împânzită de exerciţii militare

În timp ce situaţia din Ucraina se înrăutăţeşte de la o oră la alta, iar declanşarea unui război civil pare iminentă, forţele militare române au fost angrenate de Ministerul Apărării Naţionale (MApN) într-o serie de exerciţii „planificate cu un an înainte“, conform unor oficiali ai instituţiei. În perioada 5-9 mai, peste 1.600 de militari participă la exerciţiul „Vectorul 2014“, care se desfăşoară în Marea Neagră. Reprezentanţii MApN spun că „Vectorul“ se organizează în fiecare an pentru antrenarea tuturor structurilor din Forţele Navale. Aplicaţia militară a fost anunţată în contextul în care, la sfârşitul săptămânii trecute, MApN preciza că un detaşament de instrucţie din cadrul Forţelor Terestre va participa, în perioada 12 mai - 30 iunie, în Germania, la exerciţiul „ROT 14-4 Combined Resolve II“, desfăşurat în comun cu Forţele Terestre americane dislocate în Europa (USAREUR). Totodată, în România, împreună cu forţele din cadrul „Black Sea Rotational Force 14“, militarii români participă la alte două exerciţii de amploare. „Platinum Lynx“ se desfăşoară în perioada 5-16 mai, în poligonul Rotunda şi garnizoana Vatra Dornei, judeţul Suceava. Militarii Batalionului 17 Vânători de Munte, de la Vatra Dornei, şi infanterişti marini americani vor executa antrenamente în comun care includ exerciţii tactice cu trageri de luptă cu armamentul din dotare, exerciţii tactice în teren, acordarea primului ajutor în zonele de operaţii şi instrucţie alpină. „Platinum Eagle“ are loc, în perioada 29 aprilie - 28 mai, în poligonul Babadag, judeţul Tulcea. În cadrul acestui modul de pregătire, militari din Armenia, Bulgaria, Macedonia, România şi Statele Unite ale Americii vor executa o serie de antrenamente în comun.

PREGĂTIRE PE „MARGINE“ În acelaşi timp, începând de ieri şi până pe 23 mai, aproximativ 6.000 de militari NATO participă la cele mai mari manevre militare din istoria post-sovietică a Estoniei, în apropiere de frontiera cu Rusia, pe fondul tensiunilor cu Moscova în urma crizei din Ucraina. La aceste manevre participă militari din Brigada 172 a SUA şi membri ai forţelor armate ale Marii Britanii, Franţei, Poloniei, Lituaniei, Belgiei şi Olandei. Militarii americani vor rămâne în Estonia cel puţin până la sfârşitul acestui an. Pe de altă parte, patru avioane de vânătoare F-16 daneze, trimise la baza Amari, în Estonia, participă, de la începutul lunii mai, la supravegherea spaţiului aerian.