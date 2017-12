România, la a 66-a Sesiune a Comitetului Regional pentru Europa al OMS

În perioada 12-15 septembrie 2016, a avut loc la Copenhaga cea de-a 66-a Sesiune a Comitetului Regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Evenimentul s-a desfăşurat la sediul UN City din capitala daneză și a reunit peste 300 de participanţi din 53 de țări, reprezentând exponenți guvernamentali și neguvernamentali. România a fost reprezentată la această reuniune internaţională de o delegaţie a Ministerului Sănătăţii (MS), condusă de secretarul de stat dr. Marius Ionuţ Ungureanu. România a participat astfel direct la stabilirea cadrului strategic european în domeniul sănătăţii și a abordat aspecte legate de promovarea sănătății în concordanţă cu recomandările Biroului Regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, precum: promovarea schimbării stilului de viață, a comportamentelor și condiţiilor de mediu și sociale; reorientarea serviciilor de sănătate pentru a dezvolta modele de îngrijire care să încurajeze promovarea sănătății; parteneriate intersectoriale pentru activități mai eficiente de promovare a sănătății; evaluarea impactului politicilor publice în domeniul sănătății. De asemenea, delegaţia României a evidenţiat colaborarea foarte bună existentă între Biroul Regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii și Ministerul Sănătății și a anunţat găzduirea celei de a 4-a ediţii a workshopului ”Autumn School on Health Information and Evidence for Policy-making”, în perioada 24-29 octombrie 2016, la București. Evenimentul, derulat anual, vizează sesiuni interactive cu participanți din cadrul OMS și ai statelor membre din Europa pe tema creșterii capacității acestora de a colecta și analiza informații privind sănătatea publică, potrivit MS. Începând cu 2014, România are un reprezentant în Comitetul Permanent al Comitetului Regional al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru Europa, în persoana profesorului dr. Alexandru Rafila, consilier al ministrului Sănătăţii, microbiolog și specialist în sănătate publică, şef laborator microbiologie în cadrul Institutului Național de Boli Infecţioase “Matei Balș” și al catedrei de Microbiologie din cadrul UMF “Carol Davila”.