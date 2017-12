România, singura ţară din zona Mării Negre care foloseşte sistemul SafeSeaNet

Prin operaţionalizarea notificării efective către sistemul SafeSeaNet, Autoritatea Navală Română (ANR) va deţine controlul transmiterii datelor referitoare la sosirea sau plecarea navelor în şi din porturile maritime româneşti, dar şi asupra mărfurilor periculoase şi a eventualelor incidente maritime. Participînd la acest sistem, România se conformează prevederilor Directivei 2002/59/EC a Parlamentului European privind stabilirea unui sistem de informare şi monitorizare a traficului navelor în Comunitatea Europeană. Astfel, România devine prima ţară din bazinul Mării Negre care utilizează acest sistem, raportarea în serviciul SafeSeaNet fiind asigurată de ANR prin Centrul Maritim de Coordonare. SafeSeaNet este o platformă europeană pentru interschimbul de date între autorităţile maritime, o aplicaţie web creată în scopul prevenirii accidentelor maritime şi a poluării. Reţeaua SafeSeaNet implică mai multe state membre ale Uniunii Europene, plus Islanda şi Norvegia, fiecare cu propria infrastructură IT, existînd un număr de autorităţi pe ţară atît la nivel local, cît şi central. Furnizorii de date conectaţi la SafeSeaNet trimit informaţii către server pe baza unor notificări şi, în urma solicitărilor primite de la diferite autorităţi maritime, transmit datele deţinute din propria baza de date. În viitorul apropiat, sistemul va fi operaţional şi în porturile dunărene Sulina, Tulcea, Galaţi şi Brăila. De asemenea, Comisia Europeană are în vedere lărgirea obiectivului SafeSeaNet, care ar putea să includă şi informaţii ce ar interesa şi alte autorităţi, cum ar fi autorităţile vamale sau Poliţia de Frontieră. În ceea ce priveşte raportarea efectivă, sarcinile sînt împărţite între Serviciul Dirijare Trafic din cadrul Centrului Maritim de Coordonare, care transmite rapoartele de notificare ale sosirii/plecării navelor din portul Constanţa, Serviciul SAR-Poluare (transmite rapoartele de tip SITREP, POLREP şi WASTEREP), Căpitănia Constanţa-Nord şi Sud (notificările pentru mărfuri periculoase HAZMAT). În acelaşi timp, Căpitănia Mangalia transmite notificări de plecare/sosire şi HAZMAT pentru navele din portul Mangalia, în vreme ce Căpitănia Midia transmite notificări de plecare/sosire şi HAZMAT pentru navele din portul Midia.