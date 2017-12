România va juca anul viitor contra campioanei mondiale, Italia!

Federaţia Română de Fotbal a anunţat ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, că echipa naţională a României va juca în 2007 meciuri amicale cu Italia, pe 7 februarie, cu Turcia, pe 22 august, şi cu Germania, pe 12 septembrie, toate în deplasare. "N-au fost uşoare tratativele cu Italia, au durat 3-4 luni, şi mă bucur că vom juca acasă la campioana mondială. Locul de desfăşurare va fi anunţat ulterior", a declarat Ionuţ Lupescu, director general în FRF. Preşedintele Mircea Sandu a completat, spunînd ca Lupescu s-a folosit pentru a perfecta acest amical şi de ajutorul lui Florin Răducioiu, care a fost coleg la AC Milan cu selecţionerul italian Roberto Donadoni. Ionuţ Lupescu a mai spus că lucrează la programul partidelor din anul 2008, cînd există patru date libere în calendar, precizînd că a contactat federaţia din Franţa pentru a găsi o posibilitate de a perfecta un meci amical şi cu vicecampioana mondială. "Am vorbit cu Platini şi m-a întrebat dacă nu vreau să discute cu Domenech pentru un amical. I-am spus că da", a adăugat Mircea Sandu. "Vrem să jucăm meciuri amicale cu echipe tari, de asta am şi renunţat la turneul din Cipru. În campania pentru EURO 2008, din păcate, ne lipsesc două puncte. Ne pare rău, pentru că am jucat foarte bine cu Bulgaria şi nu sîntem mulţumiţi. Meciul cu Olanda este deschis oricărui rezultat, putem face un meci nul sau chiar să cîştigăm acolo", a conchis Lupescu.