Românii îi vor alege pe ultimii şase finalişti ai selecţiei naţionale Eurovision

Mîine seară, alţi 12 candidaţi la statutul de reprezentant al României la concursul Eurovision de la Belgrad vor avea parte de cîteva ore pline de emoţie. Televiziunea Română va difuza în direct şi cea de-a doua semifinală a selecţiei naţionale, în urma căreia alte şase melodii, votate de juriu şi de public, se vor alătura primelor şase selectate pentru finala care va avea loc pe 23 februarie.

Ca şi în prima semifinală, Iulian Vrabete, membru al formaţiei „Holograf” şi Daniela Nane vor introduce concurenţii în scenă, iar Iuliana Marciuc va oferi declaraţii din culise ale concurenţilor. Pentru ca cei din concurs să afle cîteva detalii despre ce i-ar putea aştepta în cazul în care vor cîştiga finala, Mihai Trăistariu, Marcel Pavel şi Laurenţiu Cazan vor veni să vorbească despre experienţele lor la Eurovision, dar şi să încînte publicul cu melodiile lor. Piesele care vor concura, mîine seară, pentru Eurovision 2008 sînt: „Vînt de vară”- Monique, „Dragostea mea” - Lucia Dumitrescu, „Fight For Life” – Nico, „Fairytale Story” – Nicola, „Come This Way” - Zero feat. Marius Moga, „RailRoad, RailRoad” – „Rednex” feat. „Ro-mania”, „Follow Me” – „VH2”, „Mas conmigo” – Viper, „Run Away” - Cătălin Josan, „Yeke Yeke” – Imba, „Shine” - Biondo (Suedia) şi „Seven Days” - Paula Seling şi „Provincialii”.

Pentru finală au fost aleşi, deja, Nico şi Vlad Miriţă, Simona Nae, Cătălin Josan, Leo Iorga & „Pacifica”, LaGaylia Frazier (Suedia) şi Tabasco.

Finala naţională va avea loc pe 23 februarie, urmînd că atunci să fie aleasă piesa ce va reprezenta România la prima semifinală internaţională a concursului Eurovision de la Belgrad, care va avea loc pe data de 20 mai.

Reprezentanţii României se vor înfrunta cu muzicieni din alte 18 ţări, printre care Finlanda, Grecia, Irlanda, Israel, Polonia, Bosnia şi Herţegovina, Estonia, Olanda, Moldova, Azerbaidjan sau Rusia. Pentru prima dată în istoria Eurovision, vor fi două semifinale internaţionale, iar în cea de-a doua, din 22 mai, vor concura alte 19 ţări, printre care Croaţia, Danemarca, Bulgaria, Portugalia, Ucraina, Elveţia, Macedonia, Islanda, Cipru, Letonia, Belarus, Ungaria. Finala internaţională va avea loc tot la Belgrad, pe 24 mai.