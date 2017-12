Românii încă îl aplaudă pe Mircea Diaconu

SUSŢINEREA ROMÂNILOR Mircea Diaconu este încrezător cu privire la semnăturile pe care trebuie să le strângă pentru a candida ca independent la alegerile europarlamentare din mai. La Bucureşti, actorul a primit o grămadă de colete cu semnături din ţară. Mai aşteaptă astfel de colete până astăzi, la prânz. Luat prin surprindere de răspunsul primit de la români, Diaconu a exclamat zâmbind: „Îmi dau autograf 100.000 de oameni mie“. El a spus că încă nu are un număr exact pentru că toate semnăturile sunt duse într-un sediu, însă a arătat că cifrele de până acum îl cam sperie: „A fost explozie în Bucureşti şi au venit o mulţime de hârtii. Am senzaţia că o să fie suta de mii“. Întrebat despre o posibilă contestaţie după depunerea candidaturii sale, el a precizat că speră ca aceasta să fie judecată printr-o procedură rapidă, care va dovedi dacă numele lui merită sau nu să ajungă în PE.

GURA BATE… După această veste bună, avem, însă, una mai puţin plăcută. Unii copii de bani gata cred că dacă tatăl lor ocupă o funcţie mai acătării (fie ea şi cea mai înaltă în stat) îşi pot permite să spună sau să facă orice în ţara asta. Poate şi pentru că nu înţeleg conceptul că respectul se câştigă, nu se ia de pe tarabă. Mezina prezidenţială, Elena Băsescu, a postat ieri, pe o reţea de socializare, o fotografie însoţită de un mesaj în care îi transmite lui Mircea Diaconu că aşa arată 140.000 de semnături valabile pentru candidatura ca independent la Parlamentul European (PE). Acest atac al duduii cu pricina vine la o zi după unul asemănător: „Aşa cum ştim cu toţii, Mircea Diaconu stă în faţa Teatrului Nottara să strângă semnături. Dacă doreşte să interpreteze rolul EBA, îi ofer semnăturile mele“. Îi recomandăm beizadelei un memo plus, dacă a uitat de campania de strângere de semnături din 2009, când PDL a dat tain de zece voturi/secţie de votare pentru ca juna prezidenţială să ajungă europarlamentar. Toată lumea ştie că acea candidatură „independentă” a ei la PE a fost susţinută pe blat de pedelişti. Ne întrebăm, pe bună dreptate, cum îşi permite Elena Băsescu să-i dea lecţii lui Diaconu, care şi-a strâns semnăturile corect şi transparent? Nici măcar ipotetic cei doi nu pot fi puşi pe picior de egalitate. Ar fi un soi de blasfemie. De ce nu are curajul să-l invite pe Mircea Diaconu la o dezbatere, să vedem cine vorbeşte româneşte şi cine... „silabăseşte”?

DECLARAŢII JENANTE EBA pozează acum într-un soi de politician care refuză un loc eligibil pe listele PMP la europarlamentare sub motivaţia că ar dezonora-o. La fel de dezonorantă a fost şi situaţia din 2009. Ca să fie credibilă, EBA ar trebui mai întâi să-şi ceară scuze pentru dezonoarea de atunci. Şi e de-a dreptul hilar să o auzi pe EBA atacând nepotismul din alte partide, când fără acest „nepotism” ea ar fi defilat în continuare pe podiumurile de modă. Cât despre motivaţia deciziei de a nu participa la europarlamentare, îi transmitem doar atât: vax albina. Pur şi simplu nu se putea repeta povestea candidaturii „independente” din 2009 pentru că ar fi împărţit voturile cu PMP, care şi aşa sunt super-puţine. Toată lumea este de părere că este unul dintre cei mai slabi europarlamentari, având zero rapoarte. Ea susţine că oricum o înnebunise birocraţia de la Bruxelles şi că atacurile lui Stolojan la adresa ei sunt jenante. Drept pentru care l-a trimis la... fete, considerând că are nevoie de o revitalizare. Îi recomandăm beizadelei Gramatica limbii române şi Codul bunelor maniere (neapărat în ordinea asta!).