Românii, jigniți din nou de maghiari!

09:07:29 / 16 Septembrie 2016

CADOUL OTRAVIT

Pentru cei care se pricep cat de cat la istrie si politica , " steagul secuiesc " nu este decat o carpa oarecare , colorata . Afisarea acesteia in public trebuie sa fie sanctionata sever potrivit legii . Nici ambasadorul nu trebuie crutat , si fapta lui nu trebuie minimalizata . Pentru a demonstra ca suntem un popor demn , ambasadorul trenuia declarant imediat " persona non grata " . Atitudinea ambasadorului demonstreaza inca o data ca este adevarat faptul ca o asemnea functie in SUA se da nu celui mai b ine pregatit ci celui care plateste mai mult . Grav este si faptul ca ne lasam , in continuare batjocoriti de toti neica - nimeni .