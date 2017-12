Românii vor putea merge fără vize în Canada de la 1 decembrie

Ambasadorul Canadei în România, Kevin Hamilton, a anunțat joi că românii care dețin o viză validă pentru SUA sau au primit o viză pentru Canada în ultimii 10 ani vor putea călători fără vize de la 1 mai, iar de la 1 decembrie toți cetățenii români vor putea merge în Canada fără viză. Hamilton a afirmat că statul pe care îl reprezintă disociază acordul de liber schimb UE - Canada de chestiunea vizelor. "Sunt chestiuni complementare, dar nu identice. Am negociat cu Guvernul României eliminarea vizelor pentru turiștii români și aceasta este o chestiune separată de acordul de liber schimb UE - Canada. Oficialii canadieni au evaluat România, am văzut progresele în domenii precum pașapoartele, reglementarea migrației etc. și de aceea cu încredere am convenit un acord în urma căruia cetățenii români vor putea, foarte curând, să călătorească în Canada fără vize", a precizat ambasadorul Canadei.

Hamilton susține că, după 1 decembrie, tot ceea ce trebuie să facă românii pentru a putea călători în Canada este să completeze un formular care se află pe site-ul Ambasadei, respectiv Electronic Travel Authority. "Durează două minute și costă șapte dolari. Acesta este furnizat tuturor cetățenilor din țările scutite de vize care doresc să viziteze Canada fie în scopuri turistice sau pentru afaceri. Dacă în 2017 intenționați să vizitați Canada, asta este ceea ce trebuie să faceți", a adăugat ambasadorul Canadei. În ceea ce privește CETA, acordul de liber schimb dintre UE și Canada, diplomatul canadian susține că România este perfect plasată pentru a beneficia direct de toate domeniile CETA, fie că este vorba de schimburile de bunuri, reducerea tarifelor vamale, protejarea drepturilor de proprietate intelectuală și mobilitatea forței de muncă. "Cel mai imediat și mai semnificativ impact va fi eliminarea tuturor tarifelor pentru majoritatea produselor și serviciilor românești exportate în Canada, 99% din tarifele impuse bunurilor românești vor fi eliminate. Parlamentul European a ratificat deja acest acord. Parlamentul canadian este programat să ratifice acest acord în săptămânile următoare și atunci va intra în vigoare. În prezent, peste 300 de companii românești, de toate mărimile, exportă o gamă largă de bunuri și servicii spre Canada. Exemplele includ îmbrăcăminte și încălțăminte, mașini și echipamente electrice. Valoarea actuală a exporturilor românești spre Canada este de peste 200 milioane de euro, cu potențial de creștere semnificativă după CETA. Similar, un număr de 40.000 de locuri de muncă românești susțin aceste exporturi și există oportunități pentru crearea de noi locuri de muncă după CETA", a adăugat Kevin Hamilton.