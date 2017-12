Rusia nu va boicota JO 2018

Rusia nu-i va împiedica pe sportivii săi care vor să participe la JO 2018 sub steagul olimpic, a anunțat miercuri președintele rus Vladimir Putin după decizia Comitetului Internațional Olimpic (CIO) de suspendare a Rusiei. „Fără cea mai mică îndoială, noi nu vom opune niciun un blocaj, nu-i vom împiedica pe sportivii noștri să ia parte la Jocurile Olimpice de la PyeongChang. Important este că în concluziile Comisiei (n.r. - executive a CIO) este scris că nu a existat niciun sistem guvernamental de susținere a dopajului. Este o concluzie importantă și nu înțeleg de ce, în aceste condiții, sportivilor ruși li s-a interzis să concureze sub steagul Rusiei. Nu-i condamnați decât pe cei care sunt vinovați. Iar dacă nu a existat susținere guvernamentală, de ce să interzici să participe sub simbolurile noastre naționale? Este o mare întrebare”, a declarat Putin.

În concluziile sale, CIO a decis excluderea pe viață a vicepremierului rus responsabil cu Sportul, Vitali Mutko. Om-forte al sportului din Rusia aproape un deceniu, Mutko este acuzat că a fost unul dintre stâlpii sistemului de dopaj.

Reamintim că Rusia a fost suspendată de la Jocurile Olimpice de iarnă 2018 de către Comitetul Internațional Olimpic (CIO) pentru dopaj instituționalizat, dar unii dintre sportivii săi vor fi autorizați să participe la competiția organizată la PyeongChang (Coreea de Sud) între 9 și 25 februarie, sub drapelul olimpic și în condiții stricte.

Această decizie luată din motive sportive este o premieră în istoria Jocurilor Olimpice de iarnă și vine într-o perioadă în care Rusia este acuzată că a introdus un sistem de dopaj instituționalizat între 2011 și 2015, mai ales la JO 2014 pe care le-a organizat la Soci. CIO urmează astfel, după doi ani, calea trasată de Federația Internațională de Atletism (IAAF), care a suspendat Rusia pe 13 noiembrie 2015 după dezvăluirile despre un dopaj sistematic acoperit de autoritățile ruse în prima disciplină olimpică. IAAF le-a permis atleților ruși care au dovedit că nu s-au dopat să participe sub drapelul olimpic la JO 2016 de la Rio, apoi la Mondialele de la Londra din 2017.

La aproape 17 luni de la dezvăluirile din iulie 2016 ale raportului McLaren, despre dopajul de stat în sportul din Rusia între 2011 și 2015, cu implicarea Moscovei și a serviciilor secrete (FSB), CIO a hotărât să-și asume responsabilitățile și să sancționeze Rusia.

SPORTIVII RUȘI VOR FACE APEL LA SUSPENDARE

Președintele Comitetului Olimpic Rus, Aleksandr Jukov, suspendat marți de Comitetul Executiv al CIO din funcția sa de membru al Comitetului Olimpic Internațional, a declarat că sportivii ruși vor face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) împotriva suspendării participării Rusiei la Jocurile Olimpice de iarnă din 2018. Forul olimpic mondial va refuza orice acreditare la Jocuri a unui oficial din Ministerul rus al Sporturilor. Vitali Mutko, ministrul Sporturilor, și adjunctul său, Iuri Nagornîh, au fost suspendați de la orice viitoare participare la Jocurile Olimpice, Dmitri Cernîșenko, fostul director al Comitetului de Organizare pentru JO 2014 de la Soci, a fost retras din Comisia de Coordonare pentru JO din 2022 de la Beijing, iar Comitetul Olimpic Rus va fi obligat să plătească suma de 15 milioane de dolari către CIO, drept costuri de anchetă și contribuție la instituirea Autorității Independente de Testare (ITA).

Președintele Federației Ruse de Bob, Aleksandr Zubkov, s-a declarat șocat de sancțiunea CIO. „Sunt pur și simplu șocat de ce se întâmplă și de decizia lui Thomas Bach legată de țara noastră și de sportivii noștri”, a spus Zubkov, care a fost deposedat luna trecută de două medalii de aur cucerite la JO din 2014, de la Soci, și interzis pe viață de la Jocurile Olimpic din cauza încălcării regulamentului antidoping. El s-a declarat nevinovat și a anunțat că va face apel la TAS pentru sancțiunile dictate împotriva boberilor ruși.

Cunoscutul hocheist rus Ilia Kovalciuk i-a îndemnat pe sportivii ruși „curați” să participe la Jocurile de la PyeongChang. „Cu toții înțelegem perfect că decizia CIO este una pur politică și înțelegem împotriva cui este direcționată. Era clar că va fi o astfel de decizie. Dar dacă sportivii vor merge la Jocuri, asta va uni țara. Toți sportivii curați trebuie să participe”, a îndemnat Kovalciuk, fost jucător în NHL, la Atlanta Thrashers și New Jersey Devils.

22 DE MEDALIAȚI OLIMPICI ÎN 2014 ȘI DESCALIFICAȚI DE CIO AU FĂCUT APEL LA TAS

Un număr de 22 de sportivi ruși care au participat la Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci (Rusia), din 2014, printre care și patru campioni olimpici, descalificați pentru dopaj de Comitetul Internațional Olimpic (CIO), au făcut apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) împotriva sancțiunilor. Printre sportivii aflați în cauză se numără patru campioni olimpici, cele mai mari nume fiind Aleksandr Legkov (campion olimpic la schi fond, pe 50 km) și Aleksandr Zubkov, dublu campion olimpic, la bob-2 și bob-4. Zubkov, care între timp s-a retras din activitatea sportivă, ocupă în prezent postul de președinte al Federației Ruse de Bob.

Până în prezent, CIO a a descalificat 25 de sportivi ruși care au concurat la JO 2014, retrăgând o treime din medaliile cucerite de ruși, 11 din totalul de 33. Astfel, Rusia a cedat Norvegiei primul loc în clasamentul pe medalii la JO 2014.