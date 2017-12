Rusia şi Ucraina celebrează renaşterea relaţiilor lor diplomatice

Liderii rus şi ucrainean au salutat, vineri, renaşterea relaţiilor diplomatice dintre cele două ţări, promiţând că ea va permite rezolvarea rapidă a dosarelor sensibile, ca acela al gazului sau al Flotei ruse de la Marea Neagră. Viktor Ianukovici, care a efectuat prima sa vizită în Rusia de la preluarea funcţiei, a fost primit călduros, la Kremlin, de Dmitri Medvedev, adversar declarat al fostului preşedinte ucrainean Viktor Iuşcenko. ”Relaţiile noastre din ultimii ani nu numai că nu s-au dezvoltat, dar s-au degradat. Nu se pune problema ameliorării lor, ci resuscitării lor”, a declarat Medvedev. ”După această perioadă de cinci ani, putem acum întoarce o nouă pagină în relaţiile noastre”, a declarat Ianukovici, pro-rus.

Preşedinţia lui Iuşcenko a fost marcată de crize în domeniul gazului, pe tema extinderii NATO în Europa de Est, pe tema politicii ucrainene în timpul războiului ruso-georgian din 2008, dar şi de conflicte latente privitoare la religie, interpretarea istorieri lor comune sub URSS, etc. Multe dintre aceste conflicte persistă, începând cu problema gazului, Ianukovici promiţând în campanie că va renegocia acordurile cu Rusia, din cauza ”tarifelor incorecte”. Potrivit presei, Kievul ar dori o scădere a preţului gazului la circa 200 de dolari pe mia de metri cubi, faţă de 300 în prezent, în schimbul unui acces facilitat al Moscovei la reţeaua sa energetică. Moscova speră să obţină de la preşedintele ucrainean o renunţare la proiectul de aderare la NATO şi prelungirea prezenţei Flotei ruse în Sevastopol, dincolo de 2017. Însă, cei doi lideri au fost evazivi pe aceste subiecte, vorbvind doar despre înfiinţarea unei comisii mixte înainte de vizita lui Medvedev la Kiev, în primul semestru al acestui an. Experţii au avertizat înainte de această întâlnire că problemele spinoase nu vor fi rezolvate acum, având în vedere că Ianukovici, care a preluat funcţia la 25 februarie, nu are încă nici guvern, nici majoritate parlamentară. În privinţa Flotei, Ianukovici a spus că se bazează pe un răspuns care să convină atât Ucrainei, cât şi Rusiei. Întrebat despre poziţia sa privitoare la NATO, el a repetat că Ucraina este o ţară nealiniată, care va acţiona în funcţie de interesele sale.

Viktor Ianukovici a reafirmat că agenda deplasărilor sale oficiale este pur şi simplu rodul întâmplării şi nu un semn de aliere cu o parte sau cu alta. ”M-am dus la Bruxelles luni pentru că Bruxelles-ul m-a invitat la 1 martie şi am fost invitat în Rusia pe 5. Însă, aşa cum se spune, toate drumurile duc la Moscova”, a spus el, surâzând.