S-a anunţat data disputării meciului FC Viitorul - FCSB

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a publicat pe site-ul oficial programul partidelor din etapa a 6-a a play-off-ului şi play-out-ului Ligii 1 Betano, întâlnirea dintre FC Viitorul şi FCSB, din prima etapă a returului, urmând să se dispute sâmbătă, 21 aprilie, de la ora 20.45, pe stadionul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu.

Programul etapei a 6-a din play-off şi play-out se prezintă astfel -

Vineri, 20 aprilie

ora 20.45: Dinamo Bucureşti - ACS Poli Timişoara

Sâmbătă, 21 aprilie

ora 18.00: Concordia Chiajna - FC Voluntari

ora 20.45: FC Viitorul - FCSB

Duminică, 22 aprilie

ora 18.00: Juventus Bucureşti - Gaz Metan Mediaş

ora 20.45: CSM Poli Iaşi - CFR Cluj

Luni, 23 aprilie

ora 18.00: FC Botoşani - Sepsi OSK Sf. Gheorghe

ora 20.45: Astra Giurgiu - CS Universitatea Craiova

De asemenea, restanţa dintre CSM Poli Iaşi şi Astra Giurgiu, din etapa a 2-a a play-off-ului, va avea loc joi, 26 aprilie, de la ora 18.00.

Meciurile vor fi transmise în direct de Look TV sau Look Plus, Digi Sport 1 şi Telekom Sport 1.

Clasament play-off: 1. FCSB 38p (golaveraj: 6-2), 2. CFR 36p (4-3), 3. CS U. Craiova 31p (1-2), 4. FC VIITORUL 29p (5-2), 5. Astra 23p (1-4), 6. CSM Poli 20p (1-5). Campioana României va evolua în Liga Campionilor, iar formațiile de pe locurile 2 și 3, în UEFA Europa League.

Clasament play-out: 7. Dinamo 29p (8-3), 8. Botoșani 25p (1-1), 9. Voluntari 18p (4-5), 10. Sepsi 16p (7-5), 11. Timișoara 16p (3-5), 12. Chiajna 16p (3-6), 13. Mediaș 15p (5-6), 14. Juventus 13p (3-3). Locul 12 din play-out va disputa un meci de baraj cu locul 3 din Liga a 2-a. Echipele de pe locurile 13 şi 14 din play-out vor retrograda.

