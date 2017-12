S-a fript cu iaurt

Cunoaştem reacţia celui care se frige cu supă. El suflă şi în iaurt. Dar ce face cel care se frige cu iaurt? Reacţiile sale sînt diverse, mai ales dacă avem de-a face cu un politician. Sînt şi partide care suflă în iaurt. Cei care practică un asemenea suflat au la dispoziţie o gamă largă de iaurturi, deci, nu se plictisesc. În sînul Alianţei se practică pe scară largă suflatul în iaurt. Aproape că nu e politician care să nu fie murdar pe bot de iaurt! Evident, din cauza excesului de suflat. Nu intră în această categorie cei cu caş la gură în politichie. Ca să sufli în iaurt eficient, trebuie să ai experienţă, altfel dai pe tine şi te pătezi! Negocierile DA se poartă cu iaurtul pe masă. Pînă şi prezidentul, un curajos al discotecilor estivale, a luat frica iaurtului! L-a băgat pe Tăriceanu în casă ca premier şi acum nu mai poate scăpa de el! Îmi place cum suflă prezidentul în iaurtul liberal. Are stil şi dă semne că ştie tainele acestui procedeu. De un an de zile, se tot suflă în iaurt! De cînd s-a fript cu liberalii pe post de supă, prezidentul suflă şi în iaurt! Drept dovadă, susţinătorii săi din Partidul Democrat au pus din nou pe tapet problema anticipatelor. Vor anticipate cu iaurt, că prea s-au fript cu liberalii! În politica prezidentului, suflatul în iaurt e semn rău. Înseamnă că ceva nu-i convine. Cum sar liberalii pîrleazul, prezidentul trece repede la iaurt. Prezidentul nu foloseşte orice fel de iaurt. Produsul său preferat pentru suflat este Stolo. Cînd se supără pe Orban, suflă în Stolojan. E un fel de reanimare politică a lui Stolo pus să facă ordine în PNL. Se ridică Stolo şi îndreaptă către neascultători ceea ce a mai rămas din degetul său arătător! Suflă prezidentul în iaurtul liberal şi Stolo se şi pune în mişcare! Cică vrea să primenească PNL-ul! Cînd? Cum? Cu cine şi de ce? Vor democraţii lui Boc anticipate în 2007. Li s-a acrit de atîta iaurt şi de atîta suflat! La noi, politica suflatului în iaurtul liberal s-a extins în toate domeniile de activitate. În teritoriu, de pildă, unde lupta pentru ciolan a depăşit idealurile proletariatului care mergea sigur în paradis, cine se frige cu un liberal suflă şi în iaurt! În iaurtul Alianţei care scîrţîie rău de tot! Păi, cu iaurt vor dumnealor să se facă Alianţa mare! Se vede de la o poştă cît de anemică este! O suflă vîntul, nu alta! S-a tot hrănit cu iaurt pînă a dat în anemie. Cînd iese în lume, o sprijină cineva de la spate ca să nu cadă! De-abia se mai ţine pe picioare! Pe vremuri, cine mînca numai iaurt îşi cumpăra maşină mică. Sigur, după o cură prelungită cu iaurt, te uitai prin el! Aşa se întîmplă şi cu Alianţa. E atît de străvezie încît vezi prin ea viitorul politic al patriei. Care nu-i de aur şi nici prea fericit. A ajuns Alianţa să vorbească singură de foame! Nu mă refer la foamea foame ci la iaurtul din politichia noastră. Se feresc aliaţii unii de alţii şi suflă şi în iaurt cînd se întîlnesc pe unde se întîlnesc. Asta e relaţie de colaborare? Aşa arată armonia politică din fruntea ţării? Aştia nu ne mai duc cu zăhărelul, ci cu iaurţelul. Mă uit şi la guvernanţi. Îşi suflă unii altora în iaurt. Culmea e că noi ne-am fript cu un guvern de doi lei şi tot dumnealor suflă în iaurt! Da' ne-am fript rău de tot! Cum suna sloganul ăla portocaliu? Parcă… "Să trăiţi bine"(!!) Aiurea. Poate: "Să suflaţi bine în iaurt!" Adevărul e că poporul ăsta s-a tot fript cu politicienii că nici nu mai ştie în ce să sufle! Mai bine şi-ar scuipa în sîn! E mult mai eficient. S-a extins piaţa de iaurturi din România. Apar produse noi. Cel mai căutat este iaurtul pentru suflat. Suflă unii în iaurt ca să se răcorească. Fac terapie cu iaurt susţinătorii prezidentului. Liberalii spun: "E păcat să rupem logodna!" Pe dracu'! Asistăm de mai bine de un an de zile la un veritabil război al iaurtului! Principalele partide aliate nu au altă preocupare decît scandalul politic. Ce speranţe mai are românul cînd îi vede pe cei pe care i-a ales cum îşi pierd vremea suflînd în iaurt! A realizat prea tîrziu că merge pe mîna unor papă lapte! Singura lor preocupare este să sufle în iaurt în numele unei presupuse alianţe. În realitate, se pîndesc reciproc pentru lovitura fatală. Fiecare visează să-l bage pe celălalt cu capul adînc în bidonul cu iaurt. Dar… să nu mai sufle! Cel mult, dacă mai apucă, doar să icnească. Iaurtul se dovedeşte a fi mult mai nociv decît supa. Fiind prea fierbinte, face victime în serie. Atenţie la iaurtul politichiei noastre! Pătează.