„Să trimitem în PE oameni mândri că sunt români“ (I)

14:37:19 / 08 Mai 2014

Alberto Rodrigues

Romania este in top tarile care a reusit sa scada emisie co2 cu cea mai mare valoare Constanta in 2013 s-a aflat in top orasele cele mai putine poluate din lumea intr-o companie slecta cu Viena ,Stockholm, Helsinki ,Malmo ,Marbela ,Zurick etc Avand in vedere ca investitori strategici doresc sa investesc ,sa cumpar locuinta si sa triite copii lor la scoala in astfel de orase mai putin din lumea ,am decis sa elaboreze un proiect in care vom realiza conferinta ,curs despre oportunitati afacerilor care aduc profit mai mare de 25 % in mai putin de 75 de zile dar fara sa consume resurse si sa polueze