S-a votat sărăcia!

BUGET DE SUBZISTENŢĂ. Consilierii locali constănţeni s-au întâlnit, ieri, la restaurantul Aurora din staţiunea Mamaia, în prima şedinţă a Consiliului Local Municipal (CLM) din 2011, având pe ordinea de zi 50 de puncte, la care s-au adăugat alte trei aflate pe ordinea suplimentară. Cel mai dezbătut proiect a fost cel al bugetului pentru anul 2011. “Bugetul a fost construit în concordanţă cu opţiunea şi dorinţa constănţenilor, ca să înfiinţăm Poliţia Locală, ca să continuăm asfaltarea, ca să finalizăm cartierul de locuinţe ieftine pentru tineri de pe strada Baba Novac şi să ajutăm în continuare persoanele nevoiaşe. Este un buget foarte strâns. Veniturile prognozate pentru acest an sunt la nivelul anului 2005, adică de 130 de milioane de euro. Este un buget situat la jumătate din ce am avut în 2008. Sunt doi factori importanţi care ne-au adus în situaţia aceasta foarte gravă. Primul este diminuarea cu 11% a cotei din venitul global, diminuare dictată de Guvernul Boc. Al doilea factor este economia care se prăbuşeşte în continuare, acesta fiind şi motivul pentru care încasarea taxelor şi impozitelor a scăzut dramatic”, a declarat primarul Radu Mazăre. El le-a explicat consilierilor locali că priorităţile bugetare au fost stabilite de constănţeni în urma sondajului efectuat la sfârşitul lunii trecute. „Aşa cum au dorit locuitorii oraşului, vom înfiinţa Poliţia Locală, cu numărul maxim de angajaţi. Această Poliţie Locală va fi funcţională abia prin septembrie, pentru că trebuie urmate anumite etape. Pentru funcţionarea ei, în ultimele luni ale anului vom avea nevoie de 1,5 milioane de euro. Pe locul doi ca prioritate este programul de asfaltare, care va continua la fel ca şi până acum. Al treilea pe ordinea priorităţilor este programul de locuinţe ieftine. Anul acesta vrem să finalizăm cartierul de pe strada Baba Novac pentru a fi funcţional. Vreau să vă spun că avem constructori care au finalizat tot ceea ce a însemnat parte de contractare. M-a bucurat foarte mult să văd cum constructorii care au finalizat deja blocurile pe care le-au avut în proiect au venit să-mi solicite să preia şi celelalte blocuri care abia s-au început. Al patrulea pe ordinea priorităţilor este programul de acordare a ajutoarelor sociale care va continua la fel ca şi anul trecut. În rest, tot ceea ce înseamnă activitatea Primăriei Constanţa va funcţiona la nivel de subzistenţă”, le-a spus primarul consilierilor locali. Mazăre a precizat că bugetul rezolvă două probleme majore: „Prima dintre probleme este restanţa la subvenţia pentru energie termică pe care o are Guvernul Boc faţă de municipalitate. Sunt aproape 9 milioane de euro pe care Guvernul îi datorează pentru anii 2009 şi 2010. În urmă cu doi ani, Boc a adoptat pe blat un amendament prin care dacă Guvernul nu plăteşte subvenţia, acesta va fi plătită de autoritatea locală. Pentru oraşele portocalii s-au plătit datoriile. Noi avem de primit. Dacă nu ni se dau aceşti bani, ne vom aduna din nou şi vom vedea de unde tăiem fonduri pentru a acoperi gaura bugetară dată de Boc. Există posibilitatea ca, la un moment dat, conducerea CET-ului să ne ceară banii. Pentru a nu lăsa constănţenii în frig, vom tăia de la alte capitole bugetare pentru a achita datoria Guvernului, şi o să-i mulţumim lui Băsescu că este de-al nostru”, a spus Mazăre.

DEZVOLTARE DOAR CU BANI EUROPENI. Ordinea de zi a şedinţei a cuprins şi alte proiecte de interes local, dar pentru care Primăria caută în continuare surse de finanţare. De exemplu consilierii locali au aprobat ieri hotărârea privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Restaurarea şi reamenajarea promenadei şi a spaţiilor verzi din zona “Vraja Mării”-“Cazinou”-port Tomis”. Având în vedere că mai multe zone din faleza de promenadă s-au deteriorat, municipalitatea se vede nevoită să intervină pentru reabilitarea zonei, unde au fost făcute mai multe studii. Singura necunoscută rămân fondurile cu care se vor face reabilitările. Un alt proiect aprobat ieri de consilieri s-a referit la documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Îmbunătăţirea accesului între municipiul Constanţa şi platforma industrială Năvodari, prin lărgirea şi modernizarea bulevardului Mamaia - Năvodari”. Este vorba despre un proiect ce va fi realizat prin Zona Metropolitană Constanţa, cu fonduri europene. Şi tot cu fonduri europene va fi realizat şi proiectul “Mamaia Teleschi - Realizarea unei instalaţii de agrement nautic pe Lacul Siutghiol”, pentru care consilierii au aprobat ieri studiul de fezabilitate. “Sper să pornească cât mai repede proiectele europene pe care le avem pentru a putea vorbi despre dezvoltare în oraşul Constanţa”, a afirmat Mazăre.