Săgeata a pierdut la scor în Ştefan cel Mare

Aflată în luptă pentru menţinerea în prima ligă, Săgeata Năvodari a pierdut vineri seară, scor 1-4 (V. Dinu 88 / V. Lazăr 19, 75, Ţucudean 25, C. Matei 43), în fieful celor de la Dinamo Bucureşti, în etapa a 33-a a Ligii 1 la fotbal. Forţată să obţină puncte în Ştefan cel Mare pentru a-şi mări şansele de a evita retrogradarea, echipa pregătită de Cătălin Anghel a început bine partida şi a avut prima mare ocazie de gol prin M. Roman II, al cărui şut din unghi a fost respins greu de Naumovski, în min. 13. Năvodărenii au continuat să atace şi Fl. Achim a irosit două mari ocazii, trimiţând mai întâi cu capul, apoi cu piciorul pe lângă poartă. În plină dominare a oaspeţilor, Dinamo a reuşit să deschidă scorul, în min. 19, când V. Lazăr a scăpat mult prea uşor de Peteleu şi a şutat sec pe lângă Băican. Trei minute mai târziu, Ţucudean i-a păcălit pe fundaşii grupării de pe litoral, a trimis mingea în bară, iar Elton nu a reuşit să reia în plasă din faţa porţii. Diferenţa s-a majorat însă în min. 24, după ce Ţucudean, ajutat şi de o deviere a lui Fl. Popa, a reluat cu capul centrarea lui C. Matei şi Băican, prost plasat, nu a mai putut interveni. După o nouă mare ocazie a bucureştenilor, şut V. Lazăr respins greu de portarul năvodărean, Săgeata l-a pierdut şi pe căpitanul L. Munteanu, accidentat. Finalul primei reprize a mai adus un gol în poarta oaspeţilor, C. Matei şutând puternic la vinclu, fără speranţe pentru Băican, prins din nou pe picior greşit.

DOAR GOLUL DE ONOARE La reluare, antrenorul Cătălin Anghel a încercat să impulsioneze ofensiva şi l-a aruncat în luptă pe experimentatul V. Dinu. Drept urmare, Dinamo s-a retras în apărare, mizând pe contraatac, iar năvodărenii au părut să controleze jocul. Ghinionul i-a împiedicat să reducă din handicap, după ce mingea trimisă de M. Roman II, în min. 60, a nimerit bara. În schimb, bucureştenii au punctat încă o dată, V. Lazăr finalizând o acţiune rapidă de atac, la care apărarea oaspeţilor nu a avut reacţie, iar Băican a dovedit din nou că locul său este pe banca de rezerve. Cu două minute înainte de final, V. Dinu a marcat golul de onoare pentru gruparea de pe litoral, reluând balonul cu capul după cornerul executat de Vezan, dar reuşita nu i-a bucurat prea mult pe oaspeţi. În ciuda eşecului, Săgeata încă mai speră la evitarea retrogradării, dar are nevoie de un succes marţi, în ultima etapă, în faţa celor de la CFR Cluj, şi de un joc al rezultatelor favorabil.

Au evoluat - Dinamo (antrenor Flavius Stoican): Naumovski - Rus, Dr. Grigore, Thicot, Fai - Boubacar, Elton (54 D. Rotariu) - C. Matei. C. Munteanu (62 Buia), Vl. Lazăr - Ţucudean (78 Velici); Săgeata (antrenor Cătălin Anghel): Băican - Peteleu, L. Munteanu (37 Al. Tudose), Fl. Popa, D. Lopez - Dulee, Muzac (46 V. Dinu) - Fl. Achim, Vezan, Deletici (71 Al. Grigoraş) - M. Roman II. Cartonaşe galbene: Dr. Grigore, Ţucudean, C. Matei / D. Lopez, Peteleu. Au arbitrat: Alexandru Tudor (Bucureşti) - Vladimir Urzică (Piatra Neamţ) şi Marius Marchidanu (Brăila).

Celelalte rezultate din etapa a 33-a - joi: Pandurii Tg. Jiu - Corona Braşov 5-0 (P. Anton 10, Alex dos Santos 18, 64, Matulevicius 62, 75), CFR Cluj - Gaz Metan Mediaş 3-1 (Deac 9, 74 şi Trtovac 70-autogol / Bawab 51); vineri: FC Braşov - U. Cluj 0-0, Oţelul Galaţi - FC Viitorul 4-1 (Marquinhos 47, Henrique 62-pen., Al. Zaharia 63, Cooper 86 / M. Axente 90). Întâlnirea Astra Giurgiu - ACS Poli Timişoara s-a disputat vineri seară, după închiderea ediţiei. Programul partidelor de sâmbătă: Ceahlăul Piatra Neamţ - FC Vaslui (ora 15.00, Digi Sport 1), Concordia Chiajna - FC Botoşani (ora 18.00, Dolce Sport 1), Petrolul Ploieşti - Steaua Bucureşti (ora 21.30, Digi Sport 1).

Clasament: 1. STEAUA 75p, 2. Astra 66p, 3. Petrolul 64p, 4. Dinamo 56p, 5. CFR 51p (golaveraj: 43-31), 6. FC Vaslui 51p (37-26), 7. Pandurii 47p, 8. FC Botoşani 42p, 9. Oţelul 40p (41-50), 10. U. Cluj 40p (29-43), 11. Ceahlăul 38p (25-30), 12. Gaz Metan 38p (31-37), 13. Concordia 38p (33-45), 14. FC Braşov 37p (31-39), 15. FC VIITORUL 37p (27-46), 16. ACS Poli 35p (24-37), 17. SĂGEATA 35p (30-53), 18. Corona* 6p. * Echipa Corona Braşov a fost penalizată cu opt puncte.