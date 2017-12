Săgeata Stejaru - Municipal Constanţa, finala Trofeului “Telegraf”

08:50:04 / 10 Martie 2014

EXCURSIE LA MECIUL CU FUCHSE DE LA BERLIN. Plata si in rate! ;)

SUPER EXCURSIE CU PLATA IN RATE!!! Citeste cu ATENTIE! NU este o gluma! Am 30 locuri goale pentru excursie si pentru fiecare loc liber, in parte, pierd 226 euro, defintiv si irevocabil! Am decis in disperare de cauza sa ocup locurile luand banii in rate! Nu este nimic anormal! In loc sa pierd banii am ocazia sa ii recuperez in cateva luni! Prezenta voastra ar fi un ajutor! Daca stii vreun prieten care vrea sa mearga dar nu are banii acum dai SHARE si asa va sti ca imi poate da banii cand ii are si cel mai important aspect este ca FIECARE VA STABILI IN CE TERMEN POATE SA O FACA! Praga - Berlin - Cracovia - Auschwitz 13 - 19 martie 2014 (4 nopti de cazare - 1 noapte la Ibis 3* in Praga; 2 nopti la Ibis 3* in Berlin si 1 noapte la Novotel 4* in Cracovia la fiecare cazare avem mic dejun inclus + transport cu autocar din 2013 de 5* + asigurare medicala) Plecare joi 13 martie ora 17,00 de la Sala Sporturilor din Constanta pe traseul: Constanta - Bucuresti - Cozia ( popas de 1 h 1/2) - Sibiu - Deva - Arad - Nadlac - Szeged - Budapesta - Gyor - Bratislava - Praga 1500 km ( aproximativ 21 de ore). Cazare in Praga pe 14 martie. Ne cazam la Ibis Praga Wenceslas Square 3* Vizitam orasul impreuna (costuri mai mici la biletele de grup) Sambata 15 martie ora 12,30 plecam spre Berlin ( 357 km - 5h - 1/2). Vizitam Berlinul impreuna. Ne cazam la IBIS BERLIN NEUKOLLN 3* Stam in Berlin 48 de ore. Seara ramanem pana tarziu in oras si abia dupa aceea la hotel. Luni dimineata pe 17 martie dupa micul dejun plecam spre Cracovia. Berlin - Cracovia 576 km ( 7h - 1/h). Ne cazam si mergem sa vizitam orasul. Cazare la HOTEL NOVOTEL Krakow City West 4* Marti 18 martie dupa micul dejun mergem la Auschwitz - Birkenau (fostul lagar de exterminare - în poloneză Oświęcim) Dupa ce vizitam lagarul de exterminare plecam spre casa pe traseul: Auschwitz - Bielsko Biala - Budapesta - Arad - Sibiu - Cozia - Bucuresti - Constanta 1465 km ( 20 - 21h) Miercuri 19 martie in jurul orei 15.00 suntem in Constanta. Pret: 226 EURO Transport: 110 euro Cazare 4 nopti cu mic dejun inclus: 116 euro. Pretul include si asigurarea medicala. P.S Atat la dus cat si la intors putem opri in localitatile de pe traseul nostru sa urce/coboare persoane din grup. IMPORTANT* Vremea pe durata excursiei. La Praga vor fi 14 grade si soare. La Berlin 15 si 17 grade si soare iar la Cracovia vor fi 18 grade si soare. Detalii suplimentare sau rezervari: 0724 650 340 Mihailescu Sorin sau 0752 12 47 47 Agentia de Turism Icar Tour