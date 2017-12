Săgeata Stejaru, buget de 500.000 de dolari!

După 49 de ani de la înfiinţarea echipei, locuitorii comunei tulcene Stejaru îşi văd un vis împlinit, acela ca echipa locală să întîlnească formaţii consacrate ale fotbalului românesc. Datorită implicării în masă a oamenilor de afaceri locali, Săgeata Stejaru va evolua pentru prima oară în istorie în Liga a II-a. S-a format deja un buget de 500.000 de dolari pentru crearea tuturor condiţiilor jucătorilor şi staff-ului tehnic, s-a amenajat baza sportivă care a fost adusă la cerinţele acestui eşalon şi acum întreaga suflare din Stejaru aşteaptă primul meci oficial în Liga a II-a. “Ne-am atins scopul de a juca în liga a doua. Sperăm într-o comportare cît mai bună, care să ne permită să ne menţinem în liga secundă. Bugetul echipei este făcut printr-o colaborare între toţi oamenii de afaceri din comună. Avem 150 de abonaţi şi costul unui abonament la meciurile noastre este de 2.000 dolari. Datorită acestor oameni reuşim să oferim echipei toate condiţiile necesare. Vrem în primele două sezoane să ne menţinem în această divizie şi apoi vom vedea ce va fi. Ştim că avem un lot nou şi vom avea răbdare pentru că doar astfel pot apărea rezultatele dorite“, a declarat vicepreşedintele clubului, Donchi Puflene, la conferinţa de presă organizată, ieri la Hotelul “Royal”. Pentru o comportare onorabilă în al doilea eşalon al ţării, au fost transferaţi 17 jucători, rămînînd doar patru din vechiul lot. Printre noii sosiţi se regăsesc şi fotbalişti cu state vechi în Liga I, precum Alin Paleacu (mijlocaş, 34 ani, fost la Poli Timişoara, Apulum Alba Iulia), George Şoltuz (fundaş, 32 ani, fost la Rocar Bucureşti, Poli Timişoara, FC Vaslui, Gloria Bistriţa) sau Cosmin Gheorghiţă (fundas, 32 ani, fost la Gloria Buzău). Antrenorul celor din Stejaru este Aurel Şunda, cel care are la activ două promovări importante în Liga I, cu Unirea Alba Iulia şi cu CFR Cluj. “Sînt bucuros că am ajuns la o echipă care îşi doreşte performanţă, să devină cunoscută în ţară. Obiectivul va fi menţinerea în Liga a II-a mai ales că sîntem o formaţie nou-promovată. Vrem o clasare între primele 12 formaţii ale seriei“, a spus tehnicianul Aurel Şunda. Chiar dacă Săgeata este la prima experienţă în acest eşalon, Şunda îşi avertizează adversarii că nu le va fi uşor: “Probabil că toţi se vor gîndi că trebuie să ne bată, însă le transmit că nu le va fi deloc uşor. Avem un lot bun“. Antrenor secund este Constantin Funda, iar antrenor cu portarii Gică Mina. Căpitanul echipei va fi experimentatul Alin Paleacu, jucător care recunoaşte că Şunda a fost elementul determinant în alegerea sa. “Am venit la Stejaru datorită antrenorului. Am înţeles că această serie a noastră este mai grea decît cea din Banat. Toate meciurile vor fi dificile, însă mereu primul joc este cel mai greu. Sîntem o echipă în formare, dar cred că ne putem îndeplini obiectivul“, consideră Paleacu. Săgeata Stejaru va juca primul meci în Liga a II-a, mîine, de la ora 11.00, la Ploieşti, în compania echipei locale Petrolul.