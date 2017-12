Săgeata vrea trei puncte în derby-ul cu Farul

Cu un singur punct câştigat în ultimele două etape, Săgeata Năvodari a coborât pe locul 5 în clasamentul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal, dar a rămas în lupta pentru promovare, fiind la trei lungimi de primele două clasate. Echipa pregătită de Aurel Şunda are totuşi şanse de a încheia turul de campionat pe podium, în cazul unui succes în derby-ul local cu FC Farul, programat sâmbătă, de la ora 11.00 (în direct la Dolce Sport 2), la Năvodari, în etapa a 15-a.

„Avem în continuare probleme cu accidentările, dar şi probleme de natură psihică şi morală după tot ce s-a întâmplat în ultima vreme. Sperăm să trecem peste ele şi să luăm cele trei puncte în meciul cu Farul. Am încredere că băieţii au învăţat ceva din ultimele două meciuri, când am primit golurile în minutele de prelungire. Poate că norocul ne va surâde şi nouă de această dată”, a spus antrenorul principal al Săgeţii, Aurel Şunda, care nu consideră că va fi un duel al orgoliilor: „Săgeata şi Farul s-au întâlnit de prea multe ori în ultimele sezoane ca să mai fie vorba de orgolii. Şi, până la urmă, Farul rămâne un brand, indiferent de poziţia din clasament. Este un derby local, cu două echipe care au mare nevoie de puncte. Noi pentru a rămâne în plasa liderului, iar Farul pentru a supravieţui. Indiferent de locurile ocupate în clasament, niciun meci nu este câştigat dinainte şi trebuie să muncim pentru victorie. Ambiţiile sunt mari şi jucătorii trebuie să rămână concentraţi până la ultimul fluier”. După meciul de sâmbătă, ultimul din acest an, conducerea administrativă şi cea tehnică vor trage linie şi analiza parcursul echipei în tur. „Ţinând cont de faptul că am pierdut mulţi jucători în vară, consider că am făcut un tur de campionat bun. Am adus doisprezece jucători noi, unii din ligi inferioare, alţii juniori, şi am avut nevoie de timp până s-au omogenizat. Marea problemă au reprezentat-o accidentările, care ne-au forţat să improvizăm în defensivă, pentru că ne-au lipsit patru fundaşi. Dacă vom câştiga sâmbătă, vom rămâne în cărţi pentru promovare”, a spus Şunda.