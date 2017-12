Salariaţii de la Gospodăria Comunală au suflat în fiolă

BĂUTURĂ 17 angajaţi ai serviciului de salubritate din cadrul SC Gospodăria Comunală SRL Cernavodă, al cărei unic acţionar este Consiliul Local, riscă să-şi piardă locurile de muncă deoarece au dat bir cu fugiţii atunci când o comisie a primăriei a efectuat un control inopinat la societate. Potrivit primarului Gheorghe Hânsă, angajaţii au fost surprinşi de vizita membrilor comisiei de control, care au verificat prezenţa şi i-au testat pe salariaţi cu aparatul etilotest. „În ultima perioadă, am primit informaţii că mai mulţi angajaţi obişnuiesc să „tragă la măsea”. Năravul de a bea alcool în timpul serviciului trebuie stopat, mai ales că există riscul producerii unor accidente. De aceea, am dispus ca salariaţii de la Gospodăria Comunală să sufle în fiolă”, a spus Hânsă. Astfel, indiferent de locul în care se aflau, 268 de salariaţi ai Gospodăriei Comunale au suflat, marţi şi miercuri, în fiolă. Rezultatul... la niciunul dintre cei verificaţi, aparatul nu a indicat că ar fi băut. Din păcate, spune primarul, 17 dintre angajaţii serviciului de salubrizare, printre care şi şeful de echipă al staţiei de sortare deşeuri, au dat bir cu fugiţii. „Probabil că au aflat de control şi, ştiindu-se cu musca pe căciulă, au fugit”, a adăugat edilul. Nu-i nimic, a continuat primarul, pentru că verificările vor continua şi în următoarele zile, iar angajaţii care vor absenta nemotivat sau vor fi surprinşi sub influenţa băuturilor alcoolice vor fi traşi la răspundere.

ACŢIUNE REPETATĂ Primarul oraşului Cernavodă spune că acţiunea a fost demarată în urma multiplelor sesizări, unele primite chiar şi din partea cetăţenilor, care au reclamat faptul că, odată cu răcirea vremii, muncitorii părăsesc locurile de muncă înainte de terminarea programului. „Zilele trecute, pe fondul consumului de alcool, trei angajaţi de la Gospodăria Comunală s-au bătut în timpul orelor de program. Urmările acestor situaţii vor fi sancţionarea la salariu a muncitorilor indisciplinaţi, dar şi a şefilor de echipă. Scopul acestor controale este de a responsabiliza angajaţii SC Gospodăria Comunală SRL, care desfăşoară lucrări importante pentru comunitatea cernavodeană”, a mai spus Hânsă.