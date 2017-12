Salarii întârziate, profesori nemulţumiţi!

09:41:09 / 10 Ianuarie 2014

Mihaela,cine crezi tu ca este la conducerea tarii astazi si cine e de vina pentru aceste neajunsuri?Daca PSD-ul nu e in stare sa conduca,atunci inseamna ca stau la putere pentru a face jaf in tara asta.Tu ce zici,iti retragi articolul?Ca daca te vede Mazare cu asemenea compunere defaimatoare la adresa PSD precis te da afara.Scrie si tu un articol care sa prostesti lumea si sa arati ce bine e in tara asta,ca toata lumea e multumita ,ca au bani de nu au ce face cu ei,ca bunastarea romanului a crescut de la venirea PSD cu 187,5% ca oricum statistica nu o intelege nimeni mai ales in cazul romanilor.