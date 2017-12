Salarii mizere pentru cei care navigă-n paradisuri fiscale

Nava „Lady Didem“, sub pavilion de complezență în vajnicul paradis fiscal Panama, se află acum în Portul Constanța. În plin scandal Panama Papers, problemele „Lady Didem“ capătă brusc noi dimensiuni. Operarea navei se face din Turcia, iar armatorul său este, cel mai probabil, tot din Turcia, potrivit reprezentantului ITF Constanța, Adrian Mihălcioiu - „La bord sunt marinari de naționalități diverse (Turcia, Georgia, India, Siria), iar salariile celor nebrevetați (între 300 și 700 dolari) sunt neplătite de trei - șase luni. Navigatorii nu mai sunt dispuși să lucreze și nu vor să plece cu nava din port până când nu li se achită salariile restante și până când trei dintre ei nu vor fi repatriați“. Nu e interesant că nava, pe care se plătesc (sau, mai bine zis, nu se plătesc) salarii mult sub standard și pe care nu se respectă condițiile convenției internaționale MLC 2006, este sub pavilionul paradisului fiscal Panama? Reprezentantul ITF notează că înregistrarea unei nave sub un pavilion de complezență este un sistem de evaziune fiscală - „Și cine plătește prețul? Navigatorii, care sunt supuși unor condiții precare de muncă și au salarii mai mici. Ei sunt la mila unui sistem care permite plata minimă și achiziționarea de forță de muncă ieftină“. Registrele folosite de „băieții deștepți“ din shipping (FOC) fac mult mai dificilă descoperirea armatorilor și proprietarilor reali ai navelor de către sindicate și părțile interesate ale industriei de profil și publicului larg. „În multe cazuri, registrele sunt diferite față de țara de pavilion. Unele funcționează în regim de franciză... Registrul Liberian, spre exemplu, al doilea ca mărime din lume, este administrat de o companie deținută și operată în întregime în SUA“, conchide reprezentantul ITF.