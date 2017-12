Salariile profesorilor, mărite în funcţie de redresarea economiei

Pînă la sfîrşitul acestui an, dacă economia ar începe să funcţioneze, salariile profesorilor vor fi mărite cu 33,6%, a declarat, duminică, la Şcoala de primăvară a tinerilor social-democraţi de la Geoagiu Băi, ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu. ”Noi am rămas cu o datorie de 33,6% şi trebuie să nu încheiem acest an fără să ne fi rezolvat problema aşa cum am asumat-o. Mărirea salariilor cadrelor didactice ar putea fi posibilă doar în măsura în care economia începe să funcţioneze”, a declarat Ecaterina Andronescu. Totodată, ministrul a dat asigurări că nu vor fi reduse sporurile profesorilor. Amintim că sindicaliştii au ameninţat, în mai multe rînduri, că vor declanşa greva generală dacă nu se vor mări salariile din învăţămînt, în conformitate cu legile în vigoare, spunînd şi că nu acceptă nicun fel de amendament la prevederile legale. Legea adoptată anul trecut prevedea şi majorări de peste 50%, care să se facă retroactiv, din octombrie 2008. Profesorii mai au de primit după creşterile salariale acordate de Guvernul Tăriceanu, majorări de 33% în sistemul preuniversitar şi de 50% pentru cei din învăţămîntul superior.