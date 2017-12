Salvamarii, lăsaţi din nou fără salarii?!

FĂRĂ BANI An de an, înainte de începutul sezonului estival, autorităţile publice locale se confruntă cu aceeaşi problemă: lipsa banilor pentru plata salvamarilor. A devenit deja o rutină ca persoanele care au misiunea de a salva vieţi să lucreze benevol până când autorităţile centrale se hotărăsc să le plătească. Spre exemplu, anul trecut, a fost nevoie ca salvamarii să intre în grevă japoneză pentru ca mai-marii de la Bucureşti să le aloce, într-un târziu, fondurile. Culmea este că, de fiecare dată, guvernanţii au încercat să se spele pe mâini, aruncând pisica în ograda autorităţilor locale. Nici anul acesta nu face excepţie de la regulă, pentru că cei din Capitală au anunţat că plata salvamarilor şi a personalului din punctele de prim ajutor trebuie să fie făcută de autorităţile locale. Informarea a fost făcută în scris de ministrul delegat pentru Buget, Liviu Voinea, care le-a transmis celor de la Consiliul Judeţean Constanţa că plata salvamarilor în acest sezon trebuie să se facă din bugetele locale. Cu alte cuvinte, Guvernul nu dă niciun ban. Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Cristinel Dragomir, a afirmat că primăriile de pe litoral nu au fonduri suficiente pentru acest lucru. “Suntem în aer. Serviciul de salvamar de pe litoral este în pericol. Nu ştiu ce vom face. Cei de la Guvern ne dădeau banii în fiecare an şi noi îi viram către primării. Contractele s-au tot încheiat când se ştia că banii se dădeau, dar acum…”, a punctat Dragomir. El a precizat că pe întreg litoralul sunt peste 400 de salvamari, dintre care mai mult de un sfert în Mamaia. “Pentru plata salvamarilor ar trebui aproximativ patru milioane de lei. Suma nu este foarte mare, dar în condiţiile grele prin care trec autorităţile, suma este peste puterile primăriilor”, a afirmat vicepreşedintele CJC. El a adăugat că lucrurile nu vor fi abandonate, urmând să fie înaintate noi adrese la Guvern prin care se vor solicita fondurile necesare pentru plata salvamarilor.

TURISMUL, ÎN PERICOL Îngrijorat de situaţie este şi primarul Mangaliei, Cristian Radu, care a spus că decizia Guvernului este ilegală şi imorală. “De plata acestor salvamari ar trebui să se ocupe cei care gestionează situaţia plajelor, nu administraţiile locale. Să ne dea nouă plajele şi o să putem efectua plăţile”, a opinat Radu. Nici autorităţile din municipiul Constanţa nu sunt de acord cu decizia Guvernului. “Noi nu avem bani prevăzuţi în buget, nici nu avem de unde. Sperăm ca, totuşi, salariile salvamarilor să fie plătite de la Guvern, chiar dacă vor veni la finalul sezonului”, a spus purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanţa, Liviu Tramudana. La rândul lor, reprezentanţii salvamarilor atrag atenţia că lipsa unui serviciu de salvamar profesionist şi bine plătit poate duce la declasificarea plajelor de pe litoral, lucru care ar fi o lovitură pentru turism. “Mulţi dintre salvamari sunt elevi, studenţi sau sportivi de performanţă. Salariile oricum sunt mici şi să ştii că nici pe alea nu le dau. Fac un apel la autorităţi să se gândească bine şi să încerce să caute o soluţie”, a spus Gabriel Culea, coordonator la Serviciul de Salvamar Mamaia.