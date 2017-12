Sam Allardyce va fi noul selecţioner al echipei naţionale de fotbal a Angliei

Sam Allardyce, antrenorul echipei de Premier League Sunderland, va fi numit noul selecţioner al echipei naţionale de fotbal a Angliei, iar confirmarea este aşteptată în următoarele 24 de ore, anunţă BBC.

Allardyce, în vârstă de 61 de ani, va pleca de la Sunderland după nouă luni şi îl va succeda pe Roy Hodgson la conducerea naţionalei. Hodgson şi-a dat demisia după eliminarea Angliei de la Euro 2016 de către Islanda, cu scorul de 2-1, în optimile turneului final din Franţa.

Sam Allardyce a mai antrenat pe West Ham, Newcastle şi Bolton şi a avut o întrevedere cu şefii Federaţiei Engleze de Fotbal săptămâna trecută. Allardyce a fost preferat în detrimentul managerului formaţiei Hull City, Steve Bruce.

Singurul aspect care mai trebuie rezolvat este stabilirea sumei pe care o va primi Sunderland, în condiţiile în care Allardyce mai are un an de contract cu gruparea de pe Stadium of Light.

Conducerea Federaţiei Engleze de Fotbal se va reuni joi, când va fi confirmată oficial numirea lui Sam Allardyce, potrivit BBC. Oficialii clubului Sunderland ar fi cerut Federaţiei să urgenteze numirea noului selecţioner, în condiţiile în care noul sezon de Premier League începe în mai puţin de o lună.

Allardyce a mai fost luat în calcul pentru postul de selecţioner al Angliei în 2006, după plecarea lui Sven-Goran Eriksson ca urmare a parcursului de la Cupa Mondială, dar Steve McClaren a fost ales atunci antrenor.

Primul meci oficial pentru cel de-al 15-lea selecţioner al Angliei va fi în campania de calificare pentru Cupa Mondială din 2018, împotriva Slovaciei pe 4 septembrie.

Sam Allardyce a înregistrat până acum 467 de meciuri în Premier League ca antrenor, fiind depăşit în această privinţă doar de Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger şi Harry Redknapp. Totuşi, Allardyce nu a câştigat niciun trofeu major în carieră, iar echipele antrenate de către acesta au avut un stil de joc bazat pe mingi lungi, cu cifre scăzute în privinţa posesiei mingii.