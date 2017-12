Samara a urcat 44 de poziţii în clasamentul mondial în 2008

Federaţia Internaţională de Tenis de Masă (ITTF) a publicat clasamentele mondiale valabile în prima lună a anului 2009 pentru toate categoriile de vîrstă. Dacă la începutul lui 2008 cea mai bună jucătoare de tenis de masă din România, Elizabeta Samara, ocupa poziţia 83, în actualul clasament publicat de ITTF constănţeanca a ajuns pînă pe poziţia 39. „Am avut un an bun şi mă bucur că am reuşit să urc atît de mult. Sper ca pînă la anul să pătrund în primele 20 de jucătoare ale lumii. Este cea mai mare dorinţă a mea”, a declarat Samara în timp ce îşi făcea bagajele pentru China, acolo unde în perioada 9-11 ianuarie va participa la cea mai dificilă competiţie, Turneul Campionilor. La întrecere vor participa cei mai buni opt sportivi şi cele mai bune opt sportive ale lumii din 2008, printre care se va număra şi Eliza, care a primint un wild-card din partea organizatorilor. De altfel, jucătoarea noastră este singura reprezentantă a României care va participa la acest turneu, unde mai sînt invitate Yining Zhang (campioana olimpică de la Beijing), Yue Guo (campioană mondială în 2008) sau Xiaoxia Li (cîştigătoarea Cupei Campionilor). „Mi-am propus pentru această competiţie doar să joc bine. Nu îmi pot stabili vreun obiectiv pentru că este foarte dificil acest lucru. Sînt cele mai bune jucătoare ale lumii, iar pe unele dintre ele le voi întîlni în premieră. Cred că dacă voi aduna cît mai multe seturi în aceste partide voi fi mulţumită pentru că şi acest lucru este dificil. Am mai jucat cu Zining Zhang acum un an şi îmi aduc aminte că am reuşit să cîştig două seturi în faţa ei. Acum este campioană olimpică, iar dacă voi reuşi din nou acest lucru voi fi foarte mulţumită”, a declarat constănţeanca, care va pleca astăzi spre Ghangsha, oraşul care va găzdui întrecerea. Arădeanca Daniela Dodean, locul 32, ocupă cea mai bună poziţie în clasamentul ITTF publicat în această lună. Pe 162 se află Iulia Necula, în timp de Cristina Hîrîci ocupă locul 262, iar Ioana Ghemeş şi Anamaria Sebe se află pe 367, respectiv 422. În clasamentul mondial masculin, cea mai bună poziţie este deţinută de Adrian Crişan (locul 28), în timp ce constănţenii Andrei Filimon şi Constantin Cioti se află pe poziţia 84, respectiv 88.