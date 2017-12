Samara vrea din nou între primele 16 la CM de tenis de masă

După ce a ajuns în optimi în 2007, la Zagreb, Eliza Samara se pregăteşte pentru o nouă figură frumoasă la Campionatul Mondial individual de tenis de masă pentru senioare, competiţie care va debuta marţi, 28 aprilie, la Yokohama (Japonia). Prezentă în Italia, unde la sfîrşitul săptămînii va juca în play-off-ul campionatului intern alături de echipa clubului la care activează, ASTT San Donatese, constănţeanca s-a pregătit intens pentru a ajunge din nou între primele 16 jucătoare ale lumii, performanţă pe care a realizat-o cînd avea doar 18 ani. „Deocamdată sînt în Italia, în pregătire pentru această competiţie. De o săptămînă am revenit cu Dana Dodean din cantonamentul din Austria. Am efectuat antrenamente tari cu echipele Germaniei, Austriei şi Cehiei, care au în componenţă şi jucătoare de origine asiatică. Îmi doresc foarte mult ca în Japonia, la simplu, să fac acelaşi rezultat ca acum doi ani sau chiar unul mai bun. Va fi greu, dar nimic nu este imposibil. Voi avea parte şi de o serie de meciuri tari chiar înainte de a pleca spre Japonia, urmînd să joc în play-off-ul campionatului de aici”, a declarat Eliza, care a petrecut Paştele tot în Italia, unde s-a antrenat şi sub supravegherea selecţionerului Viorel Filimon. „În prima zi de Paşte am fost să-l iau de la aeroport de domnul Filimon, după care am discutat împreună cu el şi cu Dana (n.r. - Dodean) despre cum va fi la Campionatele Mondiale şi ce strategie vom aborda. Îmi doream foarte mult să fiu de Sărbători acasă, dar nu s-a putut. Ne-am pregătit foarte bine cît timp a fost domnul Filimon în Italia”, a declarat Samara, care a înregistrat anul trecut cel mai spectaculos salt în clasamentul mondial - 44 de poziţii!! Alături de Eliza Samara, România va fi reprezentată la CM de alţi patru sportivi: Daniela Dodean, Adrian Crişan şi de alţi doi constănţeni, Andrei Filimon şi Constantin Cioti. Samara va participa în toate cele trei probe ale întrecerii, la dublu urmînd să facă pereche cu Daniela Dodean, iar la dublu mixt cu Andrei Filimon.