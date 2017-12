Sănătatea renunţă la grevă!

Reprezentanţii cadrelor medicale din ţară au acceptat majorarea medie a salariilor cu 10% în sistemul sanitar, începînd cu 1 ianuarie 2009, şi au decis să renunţe la proteste. Preşedintele Sanitas, Marius Petcu, a declarat că salariaţii din Sănătate au înţeles că acest acord este maximul ce poate fi obţinut de la Guvernul aflat pe picior de plecare, motiv pentru care au fost de acord cu creşterea medie a salariilor cu 10%. În urmă cu două zile, preşedintele Sanitas declara că negocierile cu ministrul Sănătăţii Publice, Eugen Nicolăescu, se vor încheia pe 14 noiembrie, cînd urmează să fie semnat acordul. Nicolăescu a spus că acordul cuprinde 15 puncte. “Au mai rămas în negociere trei, cele mai sensibile, care vizează nivelul creşterilor salariale. Am gîndit că cel mai bine este să pregătim un pachet de creşteri salariale, ne referim la prime, sporuri, creşteri salariale efective”, a spus ministrul Sănătăţii. La rîndul său, Petcu a spus că salariile cadrelor medicale vor creşte în medie cu 10%, urmînd ca persoanele care au venituri mai mici de 1.000 lei să primească în plus 20%, iar cei cu venituri de peste 1.800 lei să primească 7%, dacă sindicatele vor semna pe 14 noiembrie acordul cu Ministerul Sănătăţii. În plus, liderul sindical a precizat că a obţinut acordul din partea ministrului Sănătăţii pentru creşterea sporului de prevenţie de la 11% la 14-15% şi acordarea unei prime de concediu echivalentă cu salariul de încadrare al personalului medical. Liderul Sanitas anunţa sindicaliştii că le-au fost promise mai multe prime de stabilitate faţă de două cîte sînt în prezent, iar prima de vacanţă va fi obţinută în funcţie de grade, urmînd ca o parte a personalului să primească chiar şi 2.000 lei. El a adăugat că a obţinut şi mărirea bazei tuturor celor care primesc spor de prevenţie cu încă 70.000 de persoane, urmînd ca, pe lîngă doctori, asistente şi infirmiere, să beneficieze de acest spor şi personalul TESA şi funcţionarii publici din unităţile sanitare. “Am obţinut, de asemenea, dreptul cadrelor medicale de a efectua gratuit investigaţii în unităţile clinice şi paraclinice”, a mai spus Petcu. Reamintim că săptămîna trecută, Federaţia Sanitas ameninţa că va organiza un miting în Capitală în 11 noiembrie, va declanşa greva de avertisment în 14 noiembrie şi cea generală în 20 noiembrie.