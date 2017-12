Şantierele de construcţii omoară numeroşi constănţeni

Peste două milioane de oameni mor în fiecare an din cauza accidentelor sau a bolilor profesionale. O demonstrează statisticile Biroului Internaţional al Muncii, pe lîngă industrie şi sectorul agricol, construcţiile conducînd detaşat într-un top al domeniilor de activitate cu cea mai mare incidenţă a accidentelor de muncă. Specialiştii Inspecţiei Muncii au tras linie şi au concluzionat că, în pofida implementării normelor europene în toate sectoarele de activitate, sănătatea şi securitatea în muncă reprezintă încă un domeniu problematic în economia românească. Pe parcursul campaniei naţionale din domeniul construcţiilor, inspectorii constănţeni au controlat mai multe unităţi din acest domeniu, controalele evidenţiind faptul că majoritatea accidentelor au la bază nerespectarea legislaţiei muncii. În cadrul unei conferinţe de presă, organizată sîmbătă, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa, inspectorul general de stat adjunct pe probleme de sănătate şi Securitate în Muncă, Dantes Bratu, a declarat că de vină pentru această situaţie sînt atît conducerile patronale, cît şi salariaţii care acceptă condiţiile precare de lucru. "Încă sînt societăţi în construcţii care nu îşi iau toate măsurile de securitate şi nici nu respectă prevederile legale, care s-au schimbat după integrarea europeană. Mă refer la un plan de securitate şi sănătate în muncă, dar şi la o instruire corespunzătoare a salariaţilor. Societăţile ar trebui să aibă în vedere o evaluare a tuturor riscurilor, fapt întîlnit doar la puţine societăţi. Un alt aspect deficitar este lipsa structurilor organizatorice pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă. Comitetele de securitate în muncă de la nivelul societăţilor din construcţii funcţionează doar pe hîrtie. Toate măsurile luate de acestea nu sînt puse şi în practică", a declarat Dantes Bratu. Pe de altă parte, reprezentanţii ITM Constanţa susţin că 2006 a fost un "an negru" din perspectiva asigurării securităţii la locul de muncă. "Avem doar 16 inspectori de muncă pentru 21.000 de agenţi economici la nivelul judeţului. Pe parcursul anului trecut, am înregistrat 198 de accidente de muncă. 14 au fost mortale, 176 soldate cu incapacitate temporară de muncă, unul colectiv şi două accidente încheiate cu invaliditatea salariaţilor", a precizat inspectorul şef al ITM Constanţa, Eugen Bola. De altfel, unul dintre angajamentele luate de România în faţa Uniunii Europene vizează reducerea rapidă a numărului accidentelor de muncă în toate domeniile de activitate, cu pînă la 20% în următorii ani.