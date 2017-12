„Săptămâna Europeană a Sportului“, la Constanța

În perioada 23-30 septembrie, în organizarea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Constanţa, în parteneriat cu Federaţia Română Sportul pentru Toţi, Primăria Municipiului Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Asociaţia Judeţeană Sportul pentru Toţi, Asociaţia Terra Semper Fidelis Constanţa şi Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, se desfășoară diverse activități sportive reunite sub titulatura „Săptămâna Europeană a Sportului”.

Aceasta este sărbătorită simultan în 23 de ţări din Europa şi are ca scop promovarea mişcării, prin practicarea exerciţiului fizic în toate formele lui sub sloganul „BEActive”.

La Constanţa, „Săptămâna Europeană a Sportului” a debutat sâmbătă, 23 septembrie, cu Marşul Sportiv organizat din Piaţa Ovidiu până pe faleza Cazinoului. Au participat peste 800 de voluntari, care au promovat sportul, acţiunea încheindu-se cu un flashmob „BEActive”. În weekend s-au desfășurat în Mamaia Crosul „Copiilor” și Crosul „Black Sea 10K”, ambele organizate de Asociaţia Club Sportiv Atena, iar în această săptămână vor mai avea loc și alte activități sportive organizate de Şcola Gimnazială „Jean Bart” din Constanţa - fotbal, baschet și bowling, de Asociația Terra Semper Fidelis Perspectivă pentru Viitor - baschet și handbal, la Sala „Tomis” şi Sala Sporturilor din Constanţa, de CS Phoenix - la minifotbal, minibaschet şi minihandbal, în 17 şcoli din Constanţa, sub genericul „Sănătate prin sport”, Sport în Europa - acţiuni de promovarea a baschetului în şcolile constănţene organizate de Asociaţia Terra Semper Fidelis Perspectivă pentru Viitor, Kureş în Constanţa, la porţile Orientului - întreceri în mediul rural organizate de AJSpT Constanţa, în parteneriat cu UDTTMR, Cupa „Constructorului” la minifotbal, ediția a IV-a, organizată de AS Tommy DC Events, și Cupa „Prieteniei” la fotbal, ediția a VII-a, organizată de AS Tomis Constanţa, activități sportive desfășurate sâmbătă, 30 septembrie, între orele 10.00-14.30, în Parcul Tăbăcărie - Ţara Piticilor, organizate de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Primăria Municipiului Constanța, Federaţia Română Sportul pentru Toţi şi Asociaţia Terra Semper Fidelis Perspectivă pentru Viitor.